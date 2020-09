Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio mostrou alguns detalhes de seu último lançamento G-Shock, o apelativo DWE-5600CC, que é apenas o mais recente da longa série 5600 de relógios à prova de choque.

Este é o primeiro relógio G-Shock que permite que você troque seus engastes e braceletes quando e como quiser, diferenciando-o dos modelos anteriores.

O relógio vem com três opções de pulseira e um par de engastes, que você pode colocar e tirar facilmente - os engastes são presos por quatro ganchos de fibra de carbono em um sistema totalmente novo, em comparação com as versões anteriores aparafusadas.

Enquanto isso, a caixa do relógio em si teve uma nova forma de reforço adicionada para dar-lhe ainda mais proteção contra choques, há muito a marca registrada dos modelos da Casio.

As três opções de pulseira permitem que você troque o relógio entre um par de visuais temáticos de placa de circuito e sua aparência mais clássica em preto fosco, dependendo do que você está usando ou de como seu humor lhe parece. Os componentes preto e verde são feitos de resina, enquanto a opção de pulseira cinza é uma versão em tecido.

O preço e uma data precisa para o lançamento do relógio ainda não são públicos, mas esperamos que seja em breve. Este é um lançamento mais tradicional em comparação com alguns dos relógios recentes da Casio, que incluíram G-Shocks de edição limitada com o tema Dragon Ball Z e One Piece , entre outros.

Escrito por Max Freeman-Mills.