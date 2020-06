Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Assim que nos apaixonamos pela edição G-Shock de Dragon Ball Z , outro relógio inspirado em mangá e anime chega - e é igualmente desejável para colecionadores e fãs.

O relógio G-Shock x One Piece é, como seu antecessor Dragon Ball Z, baseado no GA-110 - desta vez com o número do modelo GA-110JOP.

No entanto, é adornado com imagens do clássico japonês de mangá, que também contribuiu para uma ótima franquia de programas de TV e videogames.

A caixa e a pulseira apresentam ilustrações do personagem principal do programa e do rei pirata aspirante, Monkey D Luffy, enquanto o mostrador embutido na posição das 9 horas ostenta seu chapéu de palha de marca registrada. A palavra "procurado" está gravada na posição das 3 horas, acenando para seus pôsteres de prêmios da série.

Quando as mãos se movem para as posições 2 e 4, respectivamente, você também pode ver um formato X que representa a cicatriz no peito de Luffy.

A parte traseira do relógio apresenta os logotipos G-Shock e One Piece, com o motivo de caveira e ossos cruzados no meio.

Além do relógio de edição especial, o pacote vem com um estojo colecionável.

Com preço de £ 199 no Reino Unido, a edição Casio G-Shock x One Piece estará disponível a partir de 22 de agosto. Ele estará disponível no site da G-Shock e na loja dedicada da Carnaby Street, em Londres.