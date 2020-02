Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Casio não é estranha aos relógios inteligentes, com o Pro Trek WSD-F30 do ano passado sendo uma facada na direção certa, oferecendo mais do que simples conectividade e design no estilo G-Shock. No entanto, embora parecesse um pouco com um, não era realmente um G-Shock.

Agora, estamos prestes a obter algo um pouco mais inteligente na faixa real do G-Shock, com o Casio G-Shock GBD-H1000 chegando em abril com uma tela LCD, monitoramento da freqüência cardíaca e GPS embutido.

O GBD-H1000 vem com cinco sensores dentro e fora do relógio. Um sensor óptico pode detectar a freqüência cardíaca detectando o fluxo sanguíneo no pulso, enquanto outros sensores medem a altitude / pressão barométrica, direção da bússola, temperatura e aceleração.

Isso significa que ele pode avaliar com precisão a contagem de etapas, a distância percorrida e, com a funcionalidade GPS, o rastreamento de localização.

Um aplicativo dedicado para iOS e Android mostrará e analisará esses dados para mostrar calorias queimadas e outras estatísticas de condicionamento físico.

Embora não seja tão completo quanto um equivalente do Wear OS, como o mencionado Pro Trek, o G-Shock oferece alertas de notificação com vibração.

Ele também vem com carregamento USB e solar para uso diário - o último dos quais fornecerá energia suficiente para o modo de tempo normal, além de alertas vibratórios.

De fato, a Casio afirma que, no modo apenas hora, o relógio deve durar 12 meses entre as cobranças. No modo de treinamento, com medição GPS contínua e monitoramento da freqüência cardíaca, ele precisará ser conectado após um dia de uso - cerca de 14 horas.

O Casio G-Shock GBD-H1000 estará disponível a partir de abril de 2020 em quatro cores: preto e branco, todo preto, vermelho e vermelho e preto. O preço ainda está para ser revelado.