O novíssimo relógio Pixel do Google recebe desconto para Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Está fora há apenas alguns meses, mas o Google Pixel Watch já está vendo seus primeiros descontos como parte da semana de Black Friday nos EUA e no Reino Unido.

Com o evento de compras da Amazon você pode pegar o Pixel Watch na versão somente Wi-Fi em qualquer cor por pouco menos daquele preço mágico de $300, enquanto no Reino Unido, o preço da versão equipada com LTE caiu para cerca de £335 se você estiver satisfeito com as combinações de prata e giz.

Google Pixel Watch - economize $50 Apesar de ter sido lançado apenas recentemente, o Pixel Watch já está disponível com desconto nos EUA. Agora, caiu para US$ 299. Ver oferta

Google Pixel Watch - economize £43 Este é o primeiro smartwatch caseiro do Google, e no Reino Unido você pode obter a combinação prata/chalk por £335,45. Ver oferta

O Pixel Watch despertou muito interesse quando foi anunciado pela primeira vez pelo Google no início do ano, e quando finalmente abriu caminho para armazenar prateleiras a tempo para o lançamento da série Pixel 7. Por quê? Porque foi o primeiro telefone projetado internamente pelo próprio Google.

É elegante e - muito francamente - impressionante pessoalmente. Seu vidro arredondado, abobadado e caixa metálica arredondada criam um efeito sumptuoso e sem costura, enquanto o software e a interface são fluidos e sem esforço.

De muitas maneiras, é o "Apple Watch of Android". Ele tem todas as características que você desejaria de um relógio inteligente apropriado, incluindo pagamentos sem contato, reprodução de música e aplicativos de relógio interativos e mensagens apropriados. Além disso, com o Fitbit a bordo, você também obtém grandes habilidades de rastreamento de fitness.

Sua duração de bateria não é tão boa quanto a do Samsung Galaxy Watch 5 Pro, mas é um relógio fantástico e que vale a pena considerar se você estiver esperando por um relógio adequado do Google.

Escrito por Cam Bunton.