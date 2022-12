Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou seu rastreador de fitness VivoWatch 5 Aero, pelo menos na China, e parece um pouco diferente do seu típico smartwatch.

Em vez de colocar um sensor de freqüência cardíaca na base do relógio, de frente para o pulso do usuário, o VivoWatch 5 Aero tem um scanner circular bem no seu rosto.

A idéia é que você coloque seu dedo no scanner, e ele fará leituras de ECG, juntamente com medições de freqüência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue, direto da ponta de seu dedo.

O que não é tão claro, no entanto, é o benefício de ter esta medida tirada da ponta do dedo, e não do pulso.

Muitos outros relógios inteligentes podem fazer as mesmas medições, mas este é o primeiro que vimos usar este método, será interessante saber como ele funciona bem.

Em outro lugar, é um rastreador de fitness bastante típico , com uma face oblonga estreita e uma pulseira de silicone ajustável.

Diz-se que é capaz de durar 7 dias de bateria com uma única carga e é à prova d'água até 50 metros.

Ainda não está claro onde o Asus planeja lançar este rastreador, e atualmente ele só está disponível na China.

Lá ele tem uma etiqueta de preço de 840 CNY, o que se traduz aproximadamente em $120 / £100. Ficaremos de olho na versão internacional.

Escrito por Luke Baker.