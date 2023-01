Você pode usar as velhas faixas de relógio no Apple Watch SE 2022?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os relógios inteligentes da Apple são alguns dos dispositivos mais populares no mercado, mas também tem havido uma série de modelos diferentes ao longo dos anos.

Se você pegou um relógio Apple Watch SE de segunda geração, mas tem bandas de relógios Apple mais antigas que você gostaria de poder usar com seu novo relógio, nós temos os detalhes que você precisa, bem aqui.

Você pode usar as faixas mais antigas no Apple Watch SE 2?

As pulseiras de relógios Apple são uma das partes mais inteligentes de seu ecossistema de relógios, já que todas elas funcionam em diferentes modelos - com um grande aviso.

As correias de relógio que você coleciona funcionarão todas para outros modelos de relógios Apple, desde que tenham o mesmo tamanho. Portanto, como o Apple Watch SE (2022) só vem nas variantes de 40mm e 44mm, você precisará de fitas que foram projetadas para caber nos modelos de relógios Apple do tamanho correspondente para seu relógio.

A boa notícia é que a maneira como a Apple projetou seus fitas, não há problema se você não tiver certeza do tamanho de suas fitas. Basta deslizá-las para dentro do relógio para ver se cabem - se forem muito grandes ou pequenas, haverá uma sobreposição óbvia que não parecerá correta, e elas não clicarão no lugar.

Você não deve danificar nada ao tentar isto, embora também seja muito fácil fazer um julgamento a olho nu.

Se você estiver atento a novas bandas, entretanto, temos uma lista útil de nossas favoritas que você pode conferir aqui mesmo.

Escrito por Max Freeman-Mills.