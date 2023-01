Espera-se este ano atualizações do Relógio Apple Lacklustre, iPad, AirPods

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As expectativas para as atualizações de 2023 da Apple para a linha Apple Watch, iPad e AirPods devem ser amenizadas, de acordo com um novo relatório sobre os planos da Apple.

Enquanto a Apple tende a atualizar a maioria de seus produtos uma vez por ano, é relatado que o trabalho no próximo fone de ouvido AR/VR da empresa fez com que os planos para tudo mais sofressem. Espera-se agora que esse fone de ouvido chegue nos próximos meses, mas Mark Gurman da Bloomberg diz que não devemos esperar que o resto das atualizações de produtos da Apple sejam tão excitantes.

De acordo com Gurman, escrevendo através da newsletter semanal Power On, a Apple poderia ter "menos avanços importantes para mostrar este ano" graças a seu foco no fone de ouvido. "A Apple se envolveu em recursos de vários departamentos de engenharia de hardware e software", diz ele, acrescentando que a mudança "prejudicou outros projetos, alguns dos quais já sofriam com seus próprios atrasos e cortes no orçamento decorrentes da desaceleração econômica".

Como resultado, Gurman acredita que a linha de iPad não verá nenhuma grande atualização este ano, se é que vai, enquanto o Apple Watch só receberá pequenos aumentos de desempenho sem nenhum novo projeto em vista. É uma história semelhante para AirPods, com Gurman dizendo que eles "provavelmente não receberão nenhuma atualização de nota em 2023". Os AirPods são uma das poucas linhas de produtos que a Apple não atualiza anualmente, portanto isso pode não ser tão incomum assim. A empresa só lançou o AirPods Pro atualizado no final do ano passado, também. Os AirPods de terceira geração chegaram um ano antes.

Quanto à Apple TV, Gurman diz que ela não receberá nenhuma atualização este ano.

