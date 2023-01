O Apple Watch Ultra do próximo ano poderia mudar para uma tela Micro-LED

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Ultra poderá obter sua grande atualização de exibição em 2024, com um novo relatório afirmando que a Apple mudará para o uso de uma tecnologia Micro-LED.

As últimas notícias da Apple chegam através do analista Jeff Pu, escrevendo em uma nota de pesquisa para a Haitong International Securities. De acordo com Pu, o Apple Watch Ultra de 2024 não somente obterá um novo tipo de tecnologia de display, mas também terá um display maior do que o que é fornecido no modelo atual.

Aqueles que possuem hoje o Apple Watch Ultra têm um display de 1,92 polegadas dentro daquela caixa grande de 49mm. É uma peça OLED, oferecendo suporte para um mostrador sempre ligado e uma taxa de atualização variável. Mas Pu acredita que o Apple Watch Ultra de 2024 verá o tamanho da tela aumentado para 2,1 polegadas, enquanto a tecnologia fará a mudança para o Micro-LED ao mesmo tempo.

A mudança para a tecnologia Micro-LED para a tela do Apple Watch Ultra provavelmente permitiria aumentar o brilho quando comparado aos modelos atuais do Apple Watch, algo que é sempre vantajoso em um dispositivo que pode ser usado ao ar livre.

Com todo este rumor que está acontecendo em 2024, não está claro o que a Apple tem reservado para o Relógio Apple 2023. Na verdade, não está claro se a Apple pretende atualizar o Apple Watch Ultra anualmente, como faz com outros modelos Apple Watch. O primeiro Apple Watch Ultra só foi anunciado em setembro de 2022, deixando-nos sem história prévia a partir da qual trabalhar.

