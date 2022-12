Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Apple's Watch Series 8 e o Watch Ultra foram revelados em setembro de 2022 e ambos os dispositivos vêm equipados com um sensor de temperatura corporal, juntamente com uma série de outros sensores-chave, como um monitor de freqüência cardíaca e um sensor de oxigênio no sangue.

Há dois sensores de temperatura corporal a bordo do Apple Watch Series 8 e Watch Ultra - um no cristal traseiro perto de sua pele e outro logo abaixo do mostrador - e ambos são usados para permitir que os relógios inteligentes reúnam dados de temperatura do pulso enquanto você está dormindo para lhe dar uma visão geral de seu bem-estar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que precisa para obter dados de temperatura de pulso de seu Relógio Apple e onde você encontrará os dados.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como funcionam os dados de temperatura de pulso no Apple Watch?

O Apple Watch Series 8 e o Watch Ultra medem a temperatura do pulso para dar uma indicação da temperatura de seu corpo. A temperatura corporal é afetada por uma série de coisas, desde dieta e exercício ou ingestão de álcool até ciclos menstruais, doenças e ambiente de sono.

Para começar a coletar dados de temperatura do pulso, o Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra precisará de cerca de cinco noites para coletar medições e determinar sua temperatura básica do pulso. Os relógios inteligentes serão então capazes de determinar as mudanças noturnas para essa linha de base.

A Apple diz: "Enquanto você está dormindo, o Apple Watch recolhe amostras de sua temperatura a cada 5 segundos. Este projeto melhora a precisão reduzindo a tendência do ambiente externo. Algoritmos avançados então usam estes dados para fornecer um agregado para cada noite que você pode ver como mudanças relativas de sua temperatura de linha de base estabelecida no aplicativo Saúde".

Para aqueles que usam Cycle Tracking, o Apple Watch Series 8 e o Watch Ultra devem ser capazes de detectar estimativas de ovulação e melhorar os dados de rastreamento do ciclo.

Como reunir dados de temperatura do pulso do Apple Watch

Para obter dados de temperatura de pulso do Apple Watch, você precisará ter ou o Apple Watch Series 8 ou o Apple Watch Ultra.

Se você tiver qualquer um destes, você precisará usar seu Relógio Apple para dormir por pelo menos quatro noites e você precisará ter certeza de que o Sleep Focus está habilitado com o Sleep Track ligado.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone > Toque em Meu relógio no canto inferior esquerdo > Vá até Sleep > Alterne no Track Sleep com o Apple Watch.

Como visualizar os dados de temperatura do pulso do Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra

Uma vez que você tenha usado seu Apple Watch para dormir e rastreado seu sono por pelo menos quatro noites, seu Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra começará a coletar sua temperatura de pulso e a monitorar as mudanças noturnas. Estas aparecerão em um gráfico dentro do aplicativo Health no seu iPhone.

Para acessar seus dados de temperatura de pulso e visualizar as mudanças, siga os passos abaixo. Vale mencionar que se você usar o rastreamento de ciclos, você deverá receber uma notificação se a ovulação for estimada graças a um aumento na temperatura do pulso.

Em seu iPhone, abra o aplicativo Saúde.

Toque em Navegar, depois toque em Medições do Corpo.

Toque em Temperatura do Pulso.

Como desligar a temperatura do pulso no Apple Watch

Se você não deseja mais ter o rastreamento da temperatura do pulso, siga os passos abaixo:

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

Em seu iPhone, abra o aplicativo Watch.

Toque em Privacidade.

Desligue a Temperatura do Pulso.

Escrito por Britta O'Boyle.