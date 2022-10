Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Ultra oferece algumas características extras no topo da Série 8 e Watch SE, incluindo uma maior duração da bateria.

Enquanto o Watch Series 8 e o Watch SE oferecem ambos cerca de um dia de uso antes de precisarem ser carregados, o Watch Ultra oferece até 36 horas de uso normal.

Há também um modo de baixo consumo, e um modo de treino de baixo consumo para até 60 horas de uso. Veja aqui que configurações os Modos de Baixa Potência mudam, que funções ainda estarão disponíveis e como você as liga.

Como ligar o Modo de baixo consumo de energia no Apple Watch Ultra

Para ligar o modo de baixo consumo no Apple Watch Ultra, siga os passos abaixo:

Abra as configurações em seu Relógio Apple Watch Ultra Bateria Bateria de energia Limite de Carga Otimizada Voltar para a tela inicial pressionando a Coroa Digital Deslize para cima da parte inferior do visor Toque no ícone de porcentagem da bateria Alternar no modo de baixo consumo Vá até o fundo, toque em 'Ligar' ou selecione 'Ligar para' e escolha entre 1, 2 e 3 dias

Como ligar o modo de baixo consumo de energia Exercício no Apple Watch Ultra

Para ativar o modo de baixo consumo no Apple Watch Ultra, siga os passos abaixo:

Abra as configurações em seu Apple Watch Ultra Bateria Bateria de energia Limite de Carga Otimizada Voltar para a tela inicial pressionando a Coroa Digital Deslize para cima da parte inferior do visor Toque no ícone de porcentagem da bateria Alternar no modo de baixo consumo Confirmar para Ligar Abra novamente as configurações em seu Apple Watch Ultra Toque em Exercício Toque em Menos leituras de GPS e freqüência cardíaca

Quais características e funções o Modo de Baixa Potência é desativado no Apple Watch Ultra?

O Modo de Baixa Potência mantém a freqüência máxima de amostragem para freqüência cardíaca e GPS durante um treino e foi projetado para permitir aos usuários do Apple Watch Ultra completar um triatlo.

O recurso Modo de baixo consumo de energia desligará o modo Always On Display no Apple Watch Ultra, reduzirá a conectividade celular para que ele só atualize de hora em hora e limitará algumas características de fundo, como detecção automática de treino e notificações de freqüência cardíaca irregular.

Quais características e funções o Modo de baixo consumo de energia é desativado no Apple Watch Ultra?

O Modo de treino de baixo consumo é projetado para maximizar a vida útil da bateria do Apple Watch Ultra para coisas como um fim de semana de mochila. Ele oferece menos leituras de GPS e freqüência cardíaca, tais como uma leitura de GPS a cada dois minutos em vez de a cada segundo.

Para manter distâncias precisas, a Apple tem algoritmos para preencher as lacunas. Se você estiver caminhando ou caminhando por trilhas ou estradas conhecidas para as quais o Watch Ultra tem dados, ele calculará a distância ao longo da trilha e você receberá crédito por quaisquer curvas que fizer. Se você não estiver em uma trilha para a qual o Ultra tem dados, ele usará o acelerômetro e o giroscópio, juntamente com as informações sobre a inclinação do terreno obtidas no Apple Maps e medições GPS para estimar o quão reta ou ventosa a trilha é para fornecer a distância percorrida.

O modo de treino de baixa potência desativa as mesmas funções do modo de baixa potência acima. Isso significa que ele desligará o modo Always On Display no Apple Watch Ultra, reduzirá a conectividade celular para que ele atualize apenas de hora em hora e limitará alguns recursos de fundo, como detecção automática de treino e notificações irregulares de freqüência cardíaca.

Além disso, o Modo de Baixa Potência reduz as leituras de freqüência cardíaca para uma vez por minuto e as leituras de GPS para uma vez a cada dois minutos, como mencionamos.

