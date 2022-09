Como ler os dados de sono do Apple Watch e visualizar em seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando a Apple lançou o Apple Watch pela primeira vez em 2015, o rastreamento do sono não foi oferecido. Só em 2020 com a chegada do watchOS 7 é que a funcionalidade apareceu, embora de uma forma mais básica do que concorrentes como Fitbit e Garmin.

Mas com a chegada do watchOS 9, o Apple Watch finalmente oferece um rastreamento do sono um pouco mais substancial. Agora há estágios de sono, com uma quebra do tempo de vigília, tempo em REM, tempo em sono central e tempo em sono profundo.

Para rastrear seu sono com o relógio Apple Watch, você precisa colocar seu dispositivo no Sleep Focus. É então um pouco complicado encontrar os dados uma vez coletados, mas não se preocupe, nós o protegemos.

Veja como ler e encontrar seus dados de sono com o Apple Watch.

Como visualizar os dados de sono do Apple Watch no iPhone

Você pode ler e ver os dados de sono de seu relógio Apple no próprio relógio, ou no seu iPhone. Para este último, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Saúde em seu iPhone Toque na aba Browse no canto inferior direito Desça para Dormir Toque em D, W, M ou 6M para mostrar seus dados de sono para o dia, semana, mês ou 6 meses Toque em 'Mostrar mais dados do sono' sob o gráfico do sono para mostrar o tempo em cada etapa

Como verificar os dados de sono em seu relógio Apple

É possível ver seus dados de sono em seu Apple Watch, mas você não poderá ver o máximo de detalhes que puder com seu iPhone. Você só poderá ver os dados da noite anterior em vez de uma semana ou mês inteiro, por exemplo.

Para ler seus dados de sono no Apple Watch, siga estas instruções:

Abra o aplicativo Sleep em seu Apple Watch Desça para Análise Você verá um gráfico, assim como o tempo de sono e o tempo em estágios de sono Vá para o fundo para ver um gráfico de barras dos últimos 14 dias com uma linha mostrando o tempo médio de sono

Quão precisos são os dados de sono do Apple Watch?

Em nossos testes, descobrimos que os dados de sono da Série 8 do Apple Watch são praticamente o que esperaríamos em termos de tempo de sono e de horas em que acordamos.

Naturalmente, é difícil determinar a precisão dos estágios, embora o sono REM seja conhecido quando se está sonhando e descobrimos que os dados apresentados pareciam estar correlacionados com o que havíamos experimentado se tivéssemos acordado após um sonho.

Temos todo um recurso de rastreamento do sono e o que significam os dados. Em poucas palavras, seu corpo entra e sai de quatro estágios durante uma noite: Desperto, luz, profundidade e REM.

Seu corpo precisa de uma combinação de todas estas etapas para se recuperar, reconstruir e deixar você se sentindo descansado quando acordar. Diz-se que a luz fortalece a memória e a aprendizagem, enquanto que a profundidade ajuda na recuperação física e o REM ajuda no pensamento estratégico e na criatividade.

Se você quiser ler mais sobre rastreamento do sono e o que isso significa, você pode ir para nossa característica separada.

Que modelos de relógios Apple oferecem rastreamento do sono?

Todos os modelos Apple Watch da Série 3 e posteriores oferecem rastreamento de sono básico, mas você precisará de um Apple Watch Series 4 ou posterior para aproveitar as vantagens do rastreamento de sono mais avançado no Apple Watch, pois você precisará do watchOS 9 e o Watch Series 3 não é compatível com o watchOS 9.

Para o rastreamento do sono com estágios de sono, você precisará de um destes modelos:

Relógio Apple Série 4

Relógio Apple Série 5

Relógio Apple Série 6

Relógio Apple Série 7

Relógio Apple Série 8

Relógio Apple SE (2020)

Relógio Apple SE (2022)

Apple Watch Ultra

Escrito por Britta O'Boyle.