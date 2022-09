Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com sua última versão do software de relógio Apple, watchOS 9, a empresa habilitou um novo modo de baixo consumo que ajuda a manter as funções essenciais de seu relógio Apple funcionando, mas sem esgotar muita bateria.

Como a característica similar em seu iPhone, o objetivo é que você ainda tenha um relógio Apple em funcionamento mesmo quando o nível da bateria cair abaixo de 10 por cento.

Há algumas maneiras de ativar o Modo de baixo consumo no Relógio Apple, você pode usar o Centro de Controle, ou mergulhar no menu de configurações e ativá-lo a partir daí.

O método do Centro de Controle:

Traga o Centro de Controle da parte inferior da tela do seu relógio, tocando e segurando, depois deslize para cima Bater no controle percentual da bateria Habilitar o modo de baixo consumo, ativando o botão de alternância

O método do menu de configurações:

Abrir configurações em seu relógio Apple Bateria Habilitar o modo de baixo consumo, ativando o botão de alternância

Uma vez que você o tenha alternado, você verá uma tela de informação aparecer. Se você rolar para o fundo da tela, então toque em 'Ligar' ou 'Ligar para'. Com esta última você pode optar por tê-la ligada por um período de um, dois ou três dias.

Se a bateria de seu relógio Apple Watch cair abaixo de 10% a qualquer momento, você receberá uma notificação perguntando se deseja ligar o recurso. Então, quando sua bateria atingir 80%, ela desligará o modo de baixo consumo. Isto é, a menos que você a tenha ligado por um número específico de dias.

Sempre que o recurso estiver ativado, você deve ver um pequeno círculo amarelo na parte superior do visor do seu Relógio Apple. Além disso, muitas das outras interfaces e ícones de bateria ficarão amarelos. Estes incluem o indicador de porcentagem de bateria no Centro de Controle, a animação de carga quando conectado ao carregador e se você estiver usando o Nightstand, ele mostrará o tempo em amarelo também.

Na maioria das vezes, os recursos desativados no Modo de baixo consumo são partes do relógio que - por padrão - estariam constantemente rodando em segundo plano. Estas incluem o seguinte:

Mostrador sempre ligado/ambiente Notificações de freqüência cardíaca para ritmos baixos/alta/irregulares Medição da freqüência cardíaca de fundo Medição da saturação de oxigênio no sangue de fundo Lembretes "Comece a treinar".

Ele também desligará as conexões Wi-Fi e de dados celulares e desativará as chamadas e notificações recebidas se seu iPhone não estiver por perto. Se seu iPhone estiver por perto, no entanto, estas permanecem habilitadas.

Além de alguns recursos serem desativados, outros também são afetados, mas não completamente desativados. A Apple lista os seguintes recursos como recursos dos quais você pode esperar uma queda de desempenho:

Fazer uma chamada telefônica pode levar mais tempo A atualização do aplicativo de fundo é menos freqüente Complicações não são atualizadas com tanta freqüência Siri leva mais tempo para processar uma solicitação Animações e rolagem poderiam parecer menos suaves

A sensação geral então é que, com o Modo de Baixa Potência, seu relógio fará tudo mais devagar.

Absolutamente, embora - novamente - algumas das funções não funcionem tão bem. Você ainda recebe a medição do ritmo cardíaco e do ritmo cardíaco nos Treinos no Modo de Baixa Potência. Você também recebe GPS, mas isso não se atualiza com tanta freqüência, então você não obterá uma rota que seja tão precisa quanto no modo de potência total, já que isso é um enorme esgotamento de bateria.

Leia mais sobre o modo de baixo consumo do watchOS 9 no documento de suporte da Apple aqui.

Escrito por Cam Bunton.