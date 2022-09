O Apple Watch Ultra quer ser o melhor relógio de esportes radicais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou seu modelo mais avançado de Relógio Apple até agora, o Apple Watch Ultra. A Apple disse que estava trabalhando neste relógio há alguns anos - e agora nós o temos.

O novo Apple Watch Ultra tem uma caixa de titânio de 49mm, com a luneta de titânio estendendo-se para proteger o mostrador de cristal de safira, que é o mais brilhante que a Apple usou até agora - com até 2000 lêndeas de brilho.

Há um novo botão de ação na lateral, que foi projetado - junto com uma coroa digital mais volumosa - para que seja mais fácil de usar com luvas.

O celular está incorporado e o Ultra também oferece 36 horas de uso - ou até 60 horas com um novo modo de baixa potência.

Há um novo mostrador do relógio Wayfinder, puxando cargas de informação para que você possa navegar de relance - com um modo noturno, você pode se engajar com um giro da coroa para que ela fique vermelha.

Há novas correias, incluindo o loop alpino, a Ocean Band e o Trail Loop, todas projetadas para melhor suportar o uso esportivo - e para ter um visual ótimo, é claro.

A Apple quer que este seja o melhor relógio esportivo de todos os tempos, com a Apple dizendo que sua solução avançada de GPS funcionará tão bem em áreas construídas quanto em grandes áreas ao ar livre.

Há novas opções na Apple Health, para que você possa ver suas zonas de freqüência cardíaca ou oscilações, enquanto o botão de ação permitirá coisas como transições entre esportes para os triatletas. No final do ano, o Watch Ultra detectará quando você chegar a uma pista de corrida.

A Apple diz que o Ultra também o verá através de um evento à distância do Ironman em uma única carga.

Há recursos de rastreamento GPS mais avançados, para que você possa usar coisas como retrocesso para encontrar sua rota para casa quando estiver ao ar livre.

O Watch Ultra também inclui um alto-falante adicional, com uma sirene que você pode usar quando estiver em apuros.

O Apple Watch Ultra possui um novo aplicativo de profundidade, para que ele possa dizer quando você estiver mergulhando, com 100 metros de proteção - e certificação EN13319, para que possa ser usado como um computador de mergulho.

O Apple Watch Ultra custará $799.

Escrito por Chris Hall.