(Pocket-lint) - Como parte de seu evento de lançamento em setembro, a Apple revelou uma nova versão mais econômica de seu Apple Watch. O mais recente Apple Watch SE inspira-se no modelo anterior, mas acrescenta alguns novos e melhores equipamentos.

Como o relógio Série 8, ele vem com sensores de movimento mais avançados no interior, os quais - juntamente com o processamento ML da Apple - podem detectar quando você bate com seu carro. Uma vez detectado, ele pode contatar automaticamente os serviços de emergência e enviar uma mensagem aos contatos de emergência.

A caixa - feita de alumínio reciclado - vem em três cores: Silver, Midnight e Starlight, encaixando-se bem em muitos dos outros dispositivos recentes da Apple.

Além disso, o estojo foi construído e projetado de forma a reduzir as emissões de carbono durante a produção, e agora tem um estojo traseiro que combina a cor com o restante do estojo de alumínio.

Outras características incluem um mostrador que agora é 30% maior que o mostrador de um Relógio Apple Série 3, com processamento 20% mais rápido que o SE anterior, e embutido em uma caixa com resistência à água WR50 (50 metros).

Como em qualquer outro relógio Apple, ele irá rastrear seu ritmo cardíaco, dar-lhe notificações quando reconhecer ritmos cardíacos irregulares, rastrear suas atividades, detectar se você cair e apresentar o Apple Pay.

O novo Apple Watch SE está disponível para encomenda a partir de hoje, e será enviado a partir de 16 de setembro. Os preços estão fixados em US$ 249 e US$ 299 para os modelos GPS e Celular, respectivamente.

Escrito por Cam Bunton.