Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a Série 8 de relógios Apple, que acrescenta algumas características novas, mas é em grande parte a mesma da Série 7 em design e tecnologia. O mostrador grande e sempre ligado permanece, por exemplo.

A grande novidade é um novo sensor de temperatura, com um na parte traseira e outro no mostrador. Isto permite que o sensor traseiro leve a temperatura do corpo, mas também leva em conta a temperatura externa.

Ele pode detectar mudanças tão pequenas quanto 0,1 graus Celsius e também pode rastrear um usuário durante a noite. Ele pode ser usado para compartilhar informações com um provedor de saúde em caso de uma mudança repentina ou febre.

Como antes, também há sensores de freqüência cardíaca, ECH e SpO2, enquanto a detecção de quedas e os recursos de SOS de emergência também retornam.

Em termos de outras novas características, a detecção de quedas é nova para a Série 8. O Relógio notificará os serviços de emergência se você estiver em um acidente de carro grave, por exemplo.

E há o roaming internacional para a edição celular, com mais de 30 operadoras em todo o mundo suportando a função.

A Apple afirma que o Watch Series 8 durará até 18 horas com uma única carga de bateria e vem com um novo modo de baixa energia que duplica isso.

A versão GPS estará disponível em quatro cores - meia-noite, luz estelar, prata e (Produto)Vermelho - enquanto a edição celular será em prata, ouro e grafite.

Vai custar $399 para GPS, $499 Celular e pré-encomendas estão abertas hoje. Será enviado a partir de 18 de setembro.

Escrito por Rik Henderson.