O design do Apple Watch Pro revelado em grandes imagens CAD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo Apple Watch será lançado amanhã ao lado do iPhone 14 - pelo menos essa é a expectativa comum.

Na verdade, pensa-se que teremos um Apple Watch Series 8 - uma pequena atualização na Série 7 - e um novíssimo Apple Watch Pro.

-

Já aprendemos anteriormente que este último será um modelo melhor especificado, mais robusto e com uma tela maior. Agora, temos alguns renderizadores CAD baseados em relatórios de "fontes da indústria" que nos mostram o novo design.

Vêm por cortesia da 91Mobiles e mostram um relógio mais volumoso. Ele tem aquela tela maior, que se pensa em uma tela de 2 polegadas, e um par de adições interessantes.

O primeiro é uma protrusão do lado direito, que abriga a coroa digital. Mas mais interessante é um botão no lado esquerdo do relógio.

Não está claro para que será usado no momento, embora o especialista residente da Bloomberg na Apple, Mark Gurman, tenha uma idéia. Em um post no Twitter, ele sugeriu que ele poderia ser programável e realizar qualquer tarefa que o usuário designar. Isso faz sentido, já que muitas vezes descobrimos que ter que navegar repetidamente para uma determinada aplicação ou função é desnecessariamente agitado.

Algumas coisas que eu destacaria a respeito do design do Apple Watch Pro:

- Sem lados planos. Eles são arredondados como a Série 7.

- O novo botão do lado esquerdo provavelmente é programável para fazer o que você quiser. Por exemplo, lançar um aplicativo específico, característica ou exercício - Mark Gurman (@markgurman) 5 de setembro de 2022

Amanhã, quando a Apple anunciar todos os seus novos produtos, teremos a certeza. Você pode se juntar a nós para assistir ao vivo o evento inteiro.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.