Detalhes do Apple Watch Pro vazam antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple realizará um evento no dia 7 de setembro onde se espera lançar seus novos modelos iPhone 14, juntamente com os novos modelos Apple Watch, um dos quais deverá ser um modelo robusto potencialmente chamado de Apple Watch Pro.

Houve uma série de rumores em torno deste modelo nos últimos meses, mas o mais recente vem do Mark Gurman da Bloomberg que ofereceu alguns detalhes extras em seu último boletim informativo Power On.

-

Gurman mencionou o modelo Apple Watch Pro no passado, mas a última edição do boletim Power On afirma que o dispositivo irá competir com "os relógios robustos e de alta gama da Garmin". Ele também disse que o Watch Pro terá um "mostrador visivelmente maior", uma bateria maior, bem como um modo de baixa energia e uma caixa de titânio, alguns dos quais ele já disse antes.

As melhores dicas e truques do Apple HomeKit Por David Phelan · 20 Dezembro 2019 O aplicativo HomeKit da Apple Home é simples e fácil de usar, mas também vem com uma carga de recursos ocultos que, na superfície, você pode não

Gurman acrescentou que foi informado de que o Apple Watch Pro será "bastante grande e provavelmente não vai atrair todos os consumidores, pois será maior do que a maioria dos pulsos". Também foi dito que, embora se espere que as correias atuais do Apple Watch Pro sejam compatíveis, elas "podem não parecer niveladas com o dispositivo".

A Apple Watch Pro está prevista a custar "pelo menos 900 a 1000 dólares, superando a atual Apple Watch Edition", de acordo com Gurman.

É claro que nada é oficial por enquanto, mas Gurman tem um bom histórico com os dispositivos Apple. Por enquanto, você pode ler todos os boatos em torno do Apple Watch Pro em nosso boletim de boatos.

Escrito por Britta O'Boyle.