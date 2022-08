Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar seu próximo relógio inteligente em setembro na forma do Apple Watch Series 8 e boatos sugerem que o dispositivo virá com um sensor de temperatura corporal. O último relatório afirma que este sensor pode não ser tão capaz quanto você pensa quando o smartwatch chegar pela primeira vez.

Era esperado que o sensor de temperartura corporal no Apple Watch Series 8 - e o Apple Watch Pro se esse modelo também fosse lançado - seria capaz de detectar uma febre, além de ajudar as mulheres a detectar a ovulação e melhorar a detecção de vários estágios do sono.

Relatórios mais recentes do The Wall Street Journal e da Bloomberg sugeriram que, embora o sensor de temperatura corporal ainda seja capaz de ajudar a detectar a ovulação e melhorar a análise do estágio de sono, ele pode não ser capaz de detectar uma febre no lançamento.

Diz-se que a empresa tem planos para fazer isso no futuro, mas para a Série 8, o sensor pode não ser capaz de detectar uma medida exata e, portanto, talvez seja um pouco limitado no lançamento.

O Apple Watch Series 8 deverá ser lançado junto com os modelos do iPhone 14 em um evento em setembro. Há também relatos de que veremos um modelo Apple Watch Pro - que se diz ser mais robusto - assim como um Watch SE 2. Por enquanto, nada está confirmado, mas temos rumores sobre os três modelos Apple Watch.

Escrito por Britta O'Boyle.