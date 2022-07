Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Às vezes você só tem que reiniciar seu relógio Apple - como em, apagá-lo completamente. Talvez você tenha esquecido sua senha de acesso, por exemplo. Não importa a situação, aqui está o que você faz. Leva menos de um minuto.

squirrel_widget_6126415

Basta seguir os passos abaixo em seu Relógio Apple para reinicializá-lo.

Abra o aplicativo Settings em seu Relógio Apple. Vá para Geral > Redefinir. Toque em Apagar todo o conteúdo e configurações. Insira seu código de acesso.

Se seu Apple Watch tem um plano de celular, você verá duas opções: Erase All e Erase All and Keep Plan.

Para desativar completamente seu Relógio Apple, escolha Apagar Tudo. Para limpá-lo e depois restaurá-lo com seu plano de celular no lugar, selecione Apagar Tudo e Manter Plano.

Você também pode abrir o aplicativo Apple Watch em seu iPhone, toque em Meu relógio, vá para Geral > Reiniciar, depois toque em Apagar conteúdo e configurações do Apple Watch.

Se você não puder acessar o aplicativo de Configurações em seu Relógio Apple, porque talvez você tenha esquecido sua senha, siga estes passos:

Coloque seu Relógio Apple em seu carregador Pressione e mantenha pressionado o botão lateral até ver Desligar a energia. Pressione e mantenha pressionado o botão Digital Crown Rearme da torneira. Após o reinício de seu Apple Watch, emparelhe-o com seu iPhone. Abra o aplicativo Apple Watch em seu iPhone Siga as instruções na tela de seu iPhone e Apple Watch.

Verifique o centro de suporte da Apple para mais dicas e truques.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Escrito por Maggie Tillman.