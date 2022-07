Apple Watch SE (2022): Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie um relógio Série 8 antes do fim do ano, mas tem havido uma série de rumores indicando que o smartwatch será acompanhado por uma segunda geração do Apple Watch SE e um relógio Apple Watch mais robusto, atualmente sendo apelidado de Apple Watch Pro.

Cobrimos os rumores em torno do Apple Watch Pro em uma característica separada, assim como o Apple Watch Series 8 em outra característica, mas aqui estamos olhando o que podemos esperar da próxima geração do Apple Watch SE de nível básico.

A Apple provavelmente chamará o novo Apple Watch SE de apenas novo Apple Watch SE quando ele for lançado, e não qualquer outra coisa. O iPhone SE está agora em sua terceira geração, mas a empresa simplesmente se refere ao dispositivo como iPhone SE, ou novo iPhone SE.

É possível que ele possa ser chamado de Apple Watch SE 2, ou Apple Watch SE (2ª geração), enquanto outros podem se referir a ele como Apple Watch SE (2022), mas suspeitamos que ele será simplesmente comercializado como Apple Watch SE. Por enquanto, porém, nada está confirmado.

Setembro de 2022

A partir de aproximadamente £249/$279?

Foi relatado que a Apple poderia estar planejando um evento no dia 13 de setembro, o que se relaciona com o padrão tradicional de lançamento da empresa. A série iPhone 14 é esperada no evento, embora tipicamente os próximos modelos do Apple Watch sejam revelados ao mesmo tempo.

O Apple Watch SE original foi lançado juntamente com a Série 6 em setembro de 2020 e muitos relatórios afirmam que a próxima geração será lançada juntamente com a Série 8, esperada em setembro de 2022.

Em termos de preço, o Apple Watch SE começa em £249 no Reino Unido e em $279 nos EUA. Com a Série 3 perdendo suporte para o watchOS 9, pode ser que a Apple baixe o modelo original SE para a marca de £199/$199 e coloque o SE de segunda geração no mesmo preço que o original.

Aconteça o que acontecer, o relógio SE será sem dúvida mais barato do que os modelos da Série 8.

O mesmo que o SE?

40/44mm de tamanho de caixa?

Sempre em exposição?

O original Apple Watch SE ofereceu o mesmo design que o relógio Série 6 que ele lançou junto, mas deixou cair algumas características como o Always On display e o sensor elétrico de freqüência cardíaca na Coroa Digital, permitindo que os usuários tomassem um ECG.

Não se falou muito sobre o design da próxima geração do Apple Watch SE, embora não seria surpreendente ver o mesmo design que o modelo anterior - o iPhone SE de terceira geração não mudou o design afinal de contas.

Se o design permanecer o mesmo, podemos esperar uma Coroa Digital à direita, junto com o botão lateral e uma forma retangular em geral com cantos arredondados. Os tamanhos atuais do relógio SE são 40mm e 44mm em vez de 41mm e 45mm, o que a Série 7 oferece.

É possível que o novo relógio SE possa adicionar o mostrador Always On que foi lançado na Série 5 como uma atualização, mas manter os mesmos tamanhos de caixa que o SE atual, em vez de expandir o tamanho do mostrador dentro da área de cobertura. Por enquanto, porém, não é conhecido.

O mesmo chip da Série 8

GPS / GPS & Celular

Foi relatado que o próximo Watch SE poderia obter o mesmo chip que o Watch Series 8, o que seria um bom salto do modelo atual do SE. O 2020 Watch SE ofereceu o mesmo chip que o Watch Series 5, com o Watch Series 6 oferecendo um salto, mas o Watch Series 7 tem o mesmo chip que o Watch Series 6 e espera-se que o Watch Series 8 também ofereça o mesmo.

Mesmo se este for o caso, ainda haverá melhorias em relação ao Watch SE atual e o mesmo chip que o modelo da Série 8 veria o novo Watch SE seguir a mesma estratégia que o iPhone SE, oferecendo o mesmo chip que o iPhone 13.

Esperávamos que o sensor de freqüência cardíaca ótica, juntamente com muitos dos outros sensores e é certamente possível que o novo Watch SE também ofereça o sensor elétrico de freqüência cardíaca, permitindo aos usuários pegar um ECG abrindo o aplicativo de ECG e colocando o dedo na Coroa Digital para a leitura.

Há rumores de que o relógio Série 8 virá com um sensor de temperatura corporal também, mas não esperamos ver isso no relógio SE. Afinal de contas, tem que haver alguma diferenciação entre os modelos.

Como no modelo Watch SE atual, é provável que haja apenas modelos GPS, assim como modelos GPS & Cellular.

watchOS 9

Mesmo que o novo relógio SE não tenha algumas das características que você encontrará na Série 8, ainda esperamos que ele ofereça muitas das principais características que a Série 8 oferecerá.

O novo Watch SE também oferecerá watchOS 9 - que deverá ser lançado em setembro. Você pode ler tudo sobre quais recursos virão com o novo software construído em nosso recurso separado, mas há um rastreamento de sono mais avançado, juntamente com melhorias no aplicativo Workout.

Ainda estamos esperando que o novo Watch SE seja um grande relógio inteligente, com recursos como Detecção de Queda, excelente rastreamento de treino e excelentes notificações smartphone, mesmo que ele não tenha todos os recursos mais recentes e melhores dos modelos Série 8 ou Apple Watch Pro.

Aqui está tudo o que temos ouvido até agora sobre o próximo Apple Watch SE.

Um rumor sugere que o iPhone 14 será lançado em 13 de setembro, que é quando os modelos Apple Watch também são esperados.

Mark Gurman da Bloomberg alegou que o novo Watch SE terá o mesmo chip que o Watch Series 8, mas não ofereceria um sensor de temperatura corporal.

Mark Gurman, da Bloomberg, disse que o Apple Watch Series 8 será unido a um modelo robusto e um novo Apple Watch SE.

A Apple anunciou o watchOS 9 durante a WWDC em junho, exibindo uma série de novas características que virão aos modelos de relógios Apple no final deste ano.

Escrito por Britta O'Boyle.