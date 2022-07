Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie seu próximo relógio inteligente no final deste ano na forma do Apple Watch Series 8, mas houve uma série de relatórios para dizer que a empresa também está trabalhando em um novo Watch SE, assim como um modelo de esportes radicais.

Ainda não se sabe como se poderia chamar a versão de esportes radicais do Apple Watch, mas o Apple Watch Pro foi lançado, juntamente com o Apple Watch Explorer Edition e alguns outros.

Por enquanto, vamos com o Apple Watch Pro por causa desta característica, então aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o robusto, ou explorador Apple Watch.

O Apple Watch Pro sugeriu

Esporte, Explorador, Max tudo possível

Atualmente não há nenhuma confirmação oficial de que um resistente relógio da Apple será lançado, muito menos uma confirmação do que ele possa ser chamado, mas podemos sempre especular.

O Apple Watch Pro foi sugerido por Mark Gurman da Bloomberg, o que nos parece uma sugestão bastante sólida. O Relógio Apple é basicamente o único produto Apple que ainda não teve o tratamento "Pro", com o iPhone, iPad, Mac e AirPods oferecendo todos um modelo Pro.

O Apple Watch Explorer Edition também foi sugerido no passado, mas também há potencial para o Apple Watch Sport, Apple Watch Max, Apple Watch Active e Apple Watch Extreme. Naturalmente, há uma chance de que também possa ser chamado de algo completamente diferente. Pensamos que o caso mais forte é para o Apple Watch Pro, então é com isso que estamos indo.

Setembro 2022?

A partir de £900?

Espera-se que o Apple Watch Series 8 apareça junto com os modelos Apple iPhone 14 em algum momento em setembro, como de costume, embora isto ainda não tenha sido confirmado e nem será por algum tempo suspeitamos.

Há rumores de que a data será 13 de setembro, uma vez que isto se encaixa nos padrões de lançamento anteriores e é sugerido que o resistente relógio Apple Watch aparecerá ao lado do modelo da Série 8 e um novo modelo Watch SE.

Em termos de preço, espera-se que o modelo robusto do Relógio Apple seja mais caro do que o modelo padrão da Série 8. Com esse modelo provavelmente começando em £369/$399, esperaríamos que o modelo Pro custasse mais caro do que os modelos de aço inoxidável da Série 8, que provavelmente começarão em torno de £599/$699, como o da Série 7. É claro que eles poderiam ser mais, o que então veria o preço do modelo Pro ultrapassar aquele.

O iPhone Pro começa em 300 dólares a mais do que o modelo padrão, que poderia ver um modelo Pro Apple Watch ver a marca £900/$999. Mas isto é apenas uma adivinhação por enquanto.

squirrel_widget_6126415

Invólucro mais resistente

Maior visor

Diz-se que o robusto modelo Apple Watch apresenta uma caixa metálica mais resistente do que o alumínio e poderia ter uma caixa robusta. Atualmente não se sabe o que o metal poderia ser, embora o Titânio possa ser uma opção.

Também se diz que o Apple Watch Pro oferecerá uma tela maior que a Apple Watch Series 8, com reivindicações de 1,99 polegadas ou 2 polegadas e uma resolução de 410 x 502 pixels. Os rumores sugerem que ele também será mais resistente a estilhaços do que os modelos atuais.

Caso contrário, os detalhes são escassos sobre o que podemos esperar em termos de design do Apple Watch Pro. Esperamos que ele siga uma aparência semelhante à Série 8 padrão, com a Coroa Digital e o botão lateral à direita da caixa retangular, e também esperamos uma classificação IP decente para permitir esportes mais extremos.

Sensor de temperatura corporal?

Rastreamento avançado de natação e caminhadas

Rastreamento esportivo

Há rumores de que o relógio Apple Watch mais robusto virá com todas as mesmas características esperadas no Apple Watch Series 8, que dizem incluir um sensor de temperatura corporal, e o modelo Pro também diz ter um rastreamento mais avançado de natação e caminhadas.

Há algumas características adicionais que virão com o watchOS 9 que naturalmente também virão com o Apple Watch Pro, incluindo um rastreamento de sono mais avançado.

Você também encontrará, sem dúvida, tudo o que a série 7 de relógios Apple oferece, como rastreamento de freqüência cardíaca, monitoramento SpO2, uma infinidade de rastreamento esportivo e, é claro, notificações de smartphone.

O mesmo chip da Série 7

Bateria maior

Espera-se que a Série 8 de relógios Apple funcione com o mesmo chip que a Série 7 e a Série 6 de relógios. Poderia ser que o modelo robusto receba um novo chip, mas por enquanto, os rumores não detalhavam detalhes específicos sobre isto.

No entanto, diz-se que há uma bateria maior no modelo robusto Apple Watch, o que você esperaria, especialmente se ele for lançado em esportes radicais.

Caso contrário, estamos esperando os mesmos sensores que o Watch Series 7, juntamente com um sensor de temperatura corporal potencial, como os relatórios têm afirmado.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o resistente Apple Watch até agora.

Mark Gurman da Bloomberg tem o robusto relógio Apple Watch poderia ser chamado de Appel Watch Pro e ele se diferenciará com uma tela maior e mais resistente a estilhaços, corpo mais resistente com uma caixa robusta que não é de alumínio e maior vida útil da bateria. Ele também diz que ele apresentará melhor rastreamento de natação e caminhadas.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 · O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Mark Gurman da Bloomberg relatou mais alguns detalhes sobre o resistente relógio Apple, afirmando que ele teria uma tela maior, caixa mais resistente e bateria maior.

Mark Gurman da Bloomberg informou que a Série 8 do Apple Watch Series 8 é cotada para ser acompanhada por um novo modelo SE, além de uma edição robusta destinada aos fãs de esportes radicais.

Um relatório da Bloomberg indica que houve discussões a respeito de um relógio Apple com foco em esportes - e aponta para um lançamento em 2021 ou 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.