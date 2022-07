Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem havido muitos rumores que sugerem que a Apple estará lançando um resistente relógio inteligente ao lado do Apple Watch Series 8 e um novo Apple Watch SE no final deste ano, e a mais recente especulação dá alguma idéia do que ele pode ser chamado, juntamente com algumas informações extras.

Mark Gurman, da Bloomberg, que já relatou anteriormente a edição do Apple Watch para esportes radicais, acredita que o dispositivo receberá o tratamento Apple Pro, como vimos no iPhone, iPad, MacBook e AirPods. A marca Pro normalmente significa algumas melhorias, tais como tela, desempenho, câmera e, é claro, preço.

Na última edição de seu boletim informativo "Power On", Gurman afirma que o relógio "Pro" da Apple se diferenciará com uma tela maior e mais resistente a estilhaços, corpo mais resistente com uma caixa resistente que não é de alumínio e maior duração da bateria. Ele também diz que ele apresentará melhor rastreamento de natação e caminhadas.

Enquanto Gurman oferece alguns nomes potenciais para o robusto Apple Watch - que se diz ser codinome N199 internamente - como Apple Watch Max, Apple Watch Extreme e Apple Watch Explorer Edition, ele diz que acredita que a empresa irá com o nome e marketing Apple Watch Pro.

Além disso, Gurman diz que suas fontes lhe disseram que ele só virá em um modelo celular, como o Apple Watch Hermes faz e não são esperados modelos Bluetooth e Cellular como o Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Ele acredita que terá um tamanho de caixa entre 46mm e 47mm e acha que o preço poderia começar tão alto quanto cerca de $900 ou $999.

Gurman também disse em seu boletim informativo que o Apple Watch Series 8 verá um mostrador melhorado, sensor de temperatura corporal e um chip S8 que terá o mesmo desempenho que o chip S7 e S6. O novo Apple Watch SE, entretanto, terá o mesmo chip S8 que o chip da Série 8, mas não terá o sensor de temperatura corporal.

Por enquanto, nada está confirmado, mas o Apple Watch Pro faz todo o sentido para que possamos ver que é preciso.

Escrito por Britta O'Boyle.