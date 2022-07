Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie seu próximo smartwatch ainda este ano na forma do Apple Watch Series 8, embora cada vez mais rumores sugiram um modelo robusto para acompanhar a edição padrão, bem como um novo modelo SE.

O último relatório vem do Mark Gurman da Bloomberg - que tem um excelente histórico quando se trata de dispositivos Apple - e afirma que o resistente relógio Apple terá um mostrador maior e uma caixa metálica mais forte. Gurman relatou anteriormente que um modelo robusto está chegando.

De acordo com fontes da Bloomberg, o modelo robusto do Apple Watch terá uma resolução de tela de 410 x 502 pixels e uma tela de quase 2 polegadas em comparação com os atuais 1,9 polegadas. Outros relatórios disseram especificamente que a tela terá 1,99 polegada. Diz-se que esta tela maior permitirá que mais informações sejam mostradas durante o exercício.

O relatório da Bloomberg também diz que o resistente relógio da Apple seria feito de um metal mais forte do que o alumínio, embora não especifique que metal este poderia ser e que ofereceria uma maior capacidade de bateria, o que faria sentido.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 16 Junho 2022 O Amazon Prime Day foi anunciado e estamos ansiosos por descontos em uma gama completa de produtos, exclusivamente para membros Prime.

Espera-se que o resistente relógio Apple Watch tenha os mesmos sensores que o Apple Watch Series 8, que, segundo consta, incluiria um sensor de temperatura corporal desta vez. Você pode ler todos os rumores em torno do relógio Apple Watch Series 8 em nossa característica separada.

Escrito por Britta O'Boyle.