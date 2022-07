O Apple Watch Series 8 alertará quando você estiver com febre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Alguns modelos novos do Apple Watch devem ser lançados neste outono, sendo que a Série 8 provavelmente será uma atualização relativamente menor para a Série 7 existente. No entanto, ainda se diz que vem com uma característica de destaque.

Diz-se que o dispositivo atualizado será capaz de detectar se você estiver com febre, com detecção de temperatura corporal embutida.

Para ser honesto, já há algum tempo se diz que o Apple Watch Series 8 poderia ter um sensor de temperatura. Entretanto, Mark Gurman da Bloomberg também escreveu na última edição de seu boletim informativo Power On, principalmente centrado na Apple, que a tecnologia também poderia figurar na edição robusta de relógios, que correm rumores.

Ele não acredita, no entanto, que a tecnologia possa chegar a um Apple Watch SE atualizado.

De acordo com o boletim informativo, a funcionalidade de temperatura corporal da Série 8 e relógios dedicados à edição esportiva não lhe dará uma leitura exata, mas será capaz de alertá-lo caso acredite que sua temperatura central esteja muito alta. Dessa forma, você poderá então fazer uma leitura mais precisa e/ou chamar o médico.

Quanto aos internos, Gurman já disse anteriormente que entende que o processamento será idêntico entre gerações, portanto, você não deve esperar que ele corra mais rápido.

Escrito por Rik Henderson.