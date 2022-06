Série 8 de relógios Apple a serem unidos por novos modelos robustos e SE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando pelo menos três novos modelos de relógios para o final deste ano.

Um relógio da série 8 da Apple é indicado para ser acompanhado por um novo modelo SE, além de uma edição robusta destinada aos fãs de esportes radicais.

Mark Gurman da Bloomberg escreveu em seu boletim Power On no fim de semana que não devemos esperar uma grande atualização com o Watch S8. A Apple usará o mesmo processamento que a Série 7 existente, ele afirmou.

No entanto, ele faz a dica de que o S9 terá um grande impacto no próximo ano.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 28 Junho 2022

Mas voltando à atualização deste ano, e poderia ser a Apple Watch SE a apresentar o impulso mais significativo. Gurman sugeriu que ele poderia vir com o mesmo processador no S8, o que o tornará significativamente mais rápido e mais potente do que o SE existente.

Seu pensamento sobre uma versão robusta do relógio vem do próximo software watchOS que vem com grandes melhorias de treino e rastreamento esportivo. As métricas de natação, ciclismo e corrida serão aprimoradas e, portanto, um relógio específico poderá ser lançado para se adequar.

Quanto ao relógio Apple Watch Series 3 que ainda está sendo vendido através da Apple Store, considerando que não receberá o watchOS 9 - algo que lhe dissemos no início de junho - é provável que finalmente seja aposentado, com o SE se tornando o dispositivo de nível de entrada de fato.

Escrito por Rik Henderson.