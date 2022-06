Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma ferramenta que visa ajudar as pessoas com a doença de Parkinson a rastrear os sintomas através de seu Apple Watch recebeu autorização da US Food and Drug Administration.

Capaz de rastrear automaticamente coisas como tremores, assim como permitir que os pacientes introduzam sintomas e uso de medicamentos, o software StrivePD da empresa de neurologia Rune Labs agora tem permissão oficial para rastrear a doença usando o smartwatch.

Isto, por sua vez, permitirá aos clínicos verificar o progresso dos pacientes e detectar tendências em seus sintomas sem ter que confiar na memória do próprio paciente ou em um exame físico presencial.

Alguns pacientes já usam o software há cerca de um ano, com esta aprovação da FDA, o que significa que os resultados podem ser usados como parte dos dados de ensaios clínicos para tratamentos da doença de Parkinson.

Curiosamente, a Rune Labs também vem desenvolvendo o software há vários anos. Aproveitando o API da Apple Movement Disorder em ResearchKit, lançado pela primeira vez em 2018, tornou-se agora a primeira empresa a fazer uso desta ferramenta como parte de uma aplicação comercial.

Entretanto, como o fundador da Rune Labs, Brian Pepin, observou em um post de blog anteriormente, a API de Desordem de Movimento da Apple Watch também ainda não é perfeita.

"É claro que há limitações para o kit Apple's Movement Disorder: tremor e discinesia são apenas dois sintomas no Mal de Parkinson, e os próprios classificadores ainda não são perfeitos", disseram eles.

Como vimos recentemente através do evento da Apple WWDC, porém, as aplicações do smartwatch estão melhorando o tempo todo. Como exemplo, a história da AFib - uma característica que proporciona àqueles diagnosticados com fibrilação atrial uma visão mais profunda de seus ritmos cardíacos - será lançada no final deste ano como parte do watchOS 9.

Esperamos, então, que esta não seja a última vez que ouvimos falar do Rune Labs ou do rastreamento da doença de Parkinson através do Apple Watch.

Escrito por Conor Allison.