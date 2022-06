Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple previu o watchOS 9 - a próxima grande atualização de software para seu Apple Watch - durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC). O software deverá ser lançado ainda este ano, provavelmente por volta de setembro, e trará consigo uma série de novas funcionalidades.

Há algumas grandes atualizações para o aplicativo Workout, bem como rastreamento de sono mais avançado e novas faces do relógio, além de várias outras que você pode ler em nosso recurso separado.

Mas será que seu relógio Apple Watch será capaz de executar o WatchOS 9?

A próxima atualização do software Watch da Apple suportará a maioria dos últimos modelos de relógios Apple, embora exista um grande omisson em comparação com o watchOS 8.

A lista completa de modelos compatíveis de relógios Apple é a seguinte:

Relógio Apple Série 7

Relógio Apple Série 6

Relógio Apple Série 5

Relógio Apple Série 4

Relógio Apple SE

Você notará que o Apple Watch Series 3 não está na lista, com a Apple deixando de apoiar o smartwatch de quatro anos de idade desta vez. O suporte para o relógio original Apple Watch and Watch Series 2 foi abandonado anteriormente.

Se você não tem certeza do seu relógio Apple, há uma maneira fácil de descobrir. Tire seu Relógio Apple do pulso e vire-o. Ao redor do sensor de freqüência cardíaca na parte de trás do mostrador, você verá alguma escrita gravada na parte de trás.

Dentro desta escrita estará o número da série de relógios que você tem, junto com o tamanho e o material do invólucro.

Infelizmente, nem todas as características que virão com watchOS 9 estarão disponíveis para todos os usuários de relógios Apple. Isto se deve principalmente ao hardware dentro dos diferentes modelos, ao invés de ser difícil para a Apple.

O Apple Watch Mirroring está disponível no Apple Watch Series 6 e posteriores, por exemplo, e o suporte para o teclado em diferentes idiomas requer o Apple Watch Series 7.

