O Apple Watch Series 3 não vai receber watchOS 9

(Pocket-lint) - Finalmente aconteceu - a Apple está chamando o tempo no Apple Watch Series 3, que há muito tempo tem sido sua opção mais amigável de relógio inteligente para as paredes.

O relógio não receberá a próxima grande atualização do watchOS, com aquele software reservado para a Série 4 ou posterior, reposicionando efetivamente o Apple Watch SE como a nova opção de orçamento para a linha.

O WatchOS 9 revelado na WWDC não fez nenhuma menção à mudança em seu segmento de apresentação, mas a pequena impressão do lançamento da Apple sobre o assunto pratos a sujeira - "watchOS 9 estará disponível neste outono como uma atualização gratuita de software para o Apple Watch Series 4 ou posterior emparelhado com iPhone 8 ou posterior e iPhone SE (segunda geração) ou posterior, rodando iOS 16".

Isto provavelmente decepcionará uma grande variedade de usuários do relógio - já existe há tanto tempo que a base de instalação é, sem dúvida, bastante massiva nesta fase. Dito isto, as últimas atualizações do watchOS têm sido bastante dolorosas de instalar na Série 3 devido a seu hardware mais lento e menos potente.

O mesmo se aplica ao carregamento de aplicativos no relógio, e tudo isso aponta para a possibilidade, ou mesmo a probabilidade, de a Apple atualizar a parte inferior de sua linha de relógios no final deste ano, possivelmente atualizando as especificações do Apple Watch SE.

Ainda assim, para aqueles em uma versão mais recente do smartwatch da Apple, você pode descobrir sobre as muitas mudanças que vêm para o watchOS em nossa peça cobrindo todos os detalhes, aqui mesmo.

Escrito por Max Freeman-Mills.