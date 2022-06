Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Na segunda-feira, durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, a Apple lançou o WatchOS 9, uma atualização importante que vem para o Apple Watch.

Todo verão, em junho, a Apple realiza uma palestra na WWDC para revelar as últimas atualizações do sistema operacional para todas as suas plataformas - incluindo o WatchOS. Este ano, a Apple tirou a embalagem do WatchOS 9 e liderou sua apresentação anunciando que melhorou a capacidade do Apple Watch de detectar fibrilação arterial (AFib), um distúrbio de batimento cardíaco irregular que causa complicações relacionadas ao coração. Com WatchOS 9, os modelos de relógios Apple suportados podem agora oferecer um recurso de histórico de AFib - para mostrar a freqüência com que você experimenta AFib ao longo do tempo.

A Apple disse que recebeu a aprovação 501(k) da FDA. Não é uma aprovação total, portanto a Apple não foi obrigada a fornecer dados de eficácia dos ensaios clínicos.

Outras novas características de saúde para o Apple Watch incluem a capacidade de mostrar zonas cardíacas para entender melhor seu nível de intensidade, características para definir distância e intervalos de tempo, e feedback táctil e de voz para que você possa saber melhor quando os modos mudaram durante um exercício. Alguns relógios Apple também estão recebendo novas complicações e rostos de relógios (incluindo rostos astronômicos), formam métricas para corredores, e um novo tipo de treino para triatletas que pode mudar automaticamente entre ciclismo, natação e corrida.

A Apple também incluiu novos recursos de rastreamento do sono. Com Sleep Stage, WatchOS 9 pode detectar REM, core, e estágios de sono profundo. A Apple disse que você verá os dados do estágio de sono no aplicativo Sleep e poderá visualizar mais informações - como tempo de sono e métricas adicionais como freqüência cardíaca e freqüência respiratória - nos gráficos de comparação do sono no aplicativo Health no iPhone.

Apple

WatchOS também pode rastrear os medicamentos e notificá-lo quando você precisar tomá-los no aplicativo Apple Health. "A nova experiência com medicamentos no Apple Watch e iPhone ajuda os usuários a gerenciar e rastrear seus medicamentos, vitaminas e suplementos, permitindo que eles criem uma lista de medicamentos, estabeleçam horários e lembretes e visualizem informações sobre seus medicamentos no aplicativo Saúde", disse a Apple. "O aplicativo de Medicamentos no Apple Watch facilita aos usuários o rastreamento conveniente e discreto de medicamentos a qualquer momento".

Finalmente, se você possui um fone de ouvido Meta Quest VR, a Apple disse que o Apple Watch Watch agora pode mostrar estatísticas do Move, o rastreador de fitness do Meta Quest, no aplicativo Fitness mobile e Watch.

Ah, e os aplicativos no WatchOS 9 podem ser fixados por pinagem para acesso rápido.

A Apple ainda não revelou quais modelos de WatchOS da Apple podem rodar o WatchOS 9. Mas o WatchOS 8 suportava o relógio Apple Watch Series 3 e superior. O developer beta do WatchOS 9 está disponível para os membros do Programa de Desenvolvedores Apple em developer.apple.com a partir de 6 de junho de 2022. Um beta público estará disponível gratuitamente para usuários de WatchOS em julho no site beta.apple.com.

Escrito por Maggie Tillman.