A patente da Apple sugere que uma câmera pode estar chegando ao Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido muitos rumores em torno da Apple adicionando mais sensores aos futuros modelos Apple Watch, mas a maioria desses rumores se referem a sensores de saúde como um sensor de temperatura corporal.

Mas uma patente recentemente descoberta fala sobre a adição de um sensor de câmera ao Apple Watch, que é um jogo de bola totalmente diferente.

A AppleInsider relatou que a patente "Relógio tendo uma câmera" sugere que os usuários seriam capazes de tirar o relógio do pulso e segurá-lo para tirar uma foto, com o rosto agindo como um visor. É claro que algo teria que mudar para que isto funcionasse, dado que um relógio da Apple atualmente trava quando você o retira do pulso.

A patente parece sugerir que um sensor de câmera poderia caber dentro da Coroa Digital, no entanto. "O relógio pode incluir um mostrador giratório, tal como uma coroa giratória usada para entradas digitais", disse, de acordo com a AppleInsider. "Uma câmera pode ser incluída no conjunto para permitir que as imagens sejam capturadas através de uma abertura que se estende através do mostrador".

A patente também disse: "Uma lente pode ser integrada dentro da abertura e/ou atrás da abertura do mostrador para focalizar uma imagem de uma cena". Um sensor de imagem disposto atrás da abertura pode ainda ser configurado para detectar o movimento de uma marcação no mostrador para permitir que o sensor de imagem funcione tanto como uma câmera para capturar imagens de uma cena, quanto como um sensor que detecta a rotação do mostrador para detectar entradas rotacionais".

Nada é mencionado na patente sobre como você seria capaz de tirar uma foto se a Coroa Digital aloja o sensor da câmera, e não foram oferecidos mais detalhes, mas certamente é uma idéia interessante.

Lembre-se que as patentes nem sempre significam que o recurso aparecerá e certamente não esperamos ver esta idéia em 2022 no Apple Watch Series 8, mas você pode ler todos os rumores em torno daquele dispositivo em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.