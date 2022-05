Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou novas bandas de Pride e um rosto de relógio para o Apple Watch para celebrar o Mês do Pride em junho.

As bandas são chamadas de Pride Edition Sport Loop e Pride Edition Nike Sport Loop. O circuito esportivo Pride Edition Sport Loop apresenta a palavra "orgulho" tecida no estilo clássico do circuito esportivo da empresa. A banda tem arco-íris de diferentes bandeiras da Pride, incluindo cores como azul claro, rosa, branco, preto e marrom.

(Azul claro, rosa e branco simbolizam indivíduos transgêneros e não-binários, enquanto marrom e preto representam as comunidades Black e Latinx).

Quanto à Edição Pride Nike Sport Loop, a Apple disse que ela foi projetada para celebrar "todo o espectro do arco-íris" e apresenta um rosto Nike Bounce correspondente.

As novas bandas Pride Edition estão disponíveis para compra por $49/£49 no Apple.com e no aplicativo Apple Store nos EUA e no Reino Unido.

Elas estarão disponíveis nas lojas da Apple Store a partir de 26 de maio de 2022. A Edição Pride Nike Sport Loop também estará disponível no site Nike.com em breve.

Finalmente, o novo rosto do relógio Pride também está agora disponível. É exclusivo para os modelos Apple Watch Series 4 ou mais recentes (com WatchOS 8.6 ou mais recentes).

Ele também é inspirado em várias bandeiras Pride. A Apple disse que o novo mostrador do relógio "combina cores para representar a força e o apoio mútuo do movimento LGBTQ+". O mostrador do relógio tem fios coloridos que se movem quando a Coroa Digital no relógio Apple é girada, o mostrador é batido, ou seu pulso é levantado.

Maggie Tillman