Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple normalmente lança a próxima geração da série Apple Watch no outono, juntamente com uma versão atualizada do watchOS, o sistema operacional projetado para alimentar o Apple Watch. No final deste ano, a Apple deverá anunciar o Apple Watch 8 com watchOS 9. Neste guia, revisaremos tudo o que você precisa saber sobre o watchOS 9 - estamos arredondando todos os detalhes à medida que eles vazam.

Além disso, estamos incluindo nossa lista de desejos pessoal.

Data de revelação: Provavelmente na WWDC em junho de 2022

Provavelmente na WWDC em junho de 2022 Data Beta : Provavelmente por volta de julho de 2022

: Provavelmente por volta de julho de 2022 Data de lançamento oficial: Provavelmente setembro de 2022

A Apple geralmente anuncia uma grande atualização de software para o Apple Watch em sua conferência anual de desenvolvedores, a WWDC, que é seguida por um beta para desenvolvedores e um beta público que qualquer pessoa pode testar. Um lançamento oficial para todos os novos modelos Apple Watch provavelmente não chegará até o outono - ou ao mesmo tempo que o próximo Apple Watch. Para referência, a Apple anunciou o watchOS 8 e sua versão beta para desenvolvedores em junho de 2021. O primeiro beta público foi lançado em julho de 2021, e o lançamento oficial aconteceu em setembro de 2021. Portanto, espera-se que o watchOS 9 estreie em junho, com a versão beta pública em julho e um lançamento completo em setembro de 2022.

A versão beta pública do watchOS 9 ainda não está disponível. Ele provavelmente entrará ao ar neste verão após a versão beta do desenvolvedor. Pocket-lint atualizará este guia para informá-lo quando ele estiver disponível. Nesse momento, você será capaz de instalá-lo rápida e facilmente. Basta ir ao site do programa de software beta da Apple e depois seguir as instruções no local. É gratuito e leva menos de 5 minutos para ser concluído.

Compatibilidade com WatchOS 9: Provavelmente o Apple Watch 4 e superior (incluindo o SE)

O último Apple Watch 7 e até mesmo o Apple Watch SE (2020) são shoo-ins para obter watchOS 9. Honestamente, se tivéssemos que adivinhar, o Apple Watch 3 - um relógio inteligente de quatro anos - provavelmente está no bloco de corte, dado que há rumores de que será descontinuado em 2022. Suspeitamos que o Apple Watch 4, Apple Watch 5, e Apple Watch 6 serão elegíveis para o watchOS 9, mas nada está confirmado.

Pouco se sabe sobre WatchOS 9 neste momento, porque ainda não está disponível. Apenas algumas coisas vazaram sobre o software - mas, por favor, leve tudo isso com um grão de sal até a Apple anunciar o watchOS 9.

Mark Gurman da Bloomberg alegou que poderia haver três modelos de relógios Apple com um sensor de temperatura corporal. Se assim for, espere que watchOS 9 tenha recursos de software para habilitar este novo hardware especial.

Mark Gurman, da Bloomberg, sugeriu que um sensor de glicose poderia não aparecer no Apple Watch nos próximos anos, boatos do depoimento sugerindo que ele poderia aparecer na Série 8. De qualquer forma, se o próximo relógio da Apple tiver um sensor de glicose, espere que o watchOS 9 tenha características de software que lhe permitam monitorar facilmente quando o açúcar no sangue cair ou picar.

O Wall Street Journal informou que a Apple está desenvolvendo um novo recurso para o iPhone e o Apple Watch que pode dizer se você sofreu um acidente de carro e discar automaticamente os serviços de emergência.

Pocket-lint atualizará este guia com uma lista de características que a equipe editorial do site espera - mas, enquanto isso, aqui está uma característica que o autor deste artigo deseja ou espera em watchOS 9:

Uma patente foi registrada pela Apple para um sensor de luz na parte de trás de seu relógio que brilharia luz no pulso do usuário e geraria uma imagem de campo da área. A imagem teria veias do braço e atuaria como uma impressão digital única, permitindo que o Relógio Apple reconhecesse quem colocou e desbloqueou o Relógio Apple. Embora esta seja uma patente, nós adoraríamos vê-la frutificar.

Embora existam aplicativos dedicados que permitem utilizar rostos de terceiros, não é uma experiência nativa. Gostaríamos de ver o suporte total adicionado para que o acesso a eles possa ser tão fácil quanto encontrar os da própria Apple.

Escrito por Maggie Tillman.