(Pocket-lint) - A Apple registrou uma série de patentes que sugerem que a empresa está analisando a tecnologia Force Touch de próxima geração, que pode aparecer em futuros modelos do Apple Watch , AirPods ou iPhone.

As patentes depositadas no US Patent & Trademark Office foram descobertas pela PatentlyApple ( via 9to5Mac ) e referem-se a sensores de força-pressão e seus vários usos em diferentes dispositivos Apple.

Uma das patentes discute o uso de sensores de força em “dispositivos de formato pequeno”, que presumivelmente se refeririam a produtos como o Apple Watch e AirPods . A patente mostra um Apple Watch com um botão lateral sensível à pressão, o que pode permitir mais recursos em um modelo futuro como o Series 8 , sem adicionar botões físicos extras.

Há também outra patente que se refere a sensores de pressão em bandas inteligentes, permitindo detectar a pressão arterial e a velocidade da onda de pulso. Há rumores de que os futuros modelos do Apple Watch oferecerão mais recursos de saúde, como monitoramento da pressão arterial e níveis de açúcar no sangue, embora não esteja claro até que ponto isso acontecerá no futuro.

Outra das patentes apresentou como os sensores microeletromecânicos de pressão de fluido podem ser usados no trackpad do MacBook ou sob a tela do iPhone para "detectar com precisão pequenas ou graduais mudanças na força".

Isso é semelhante ao oferecido pelo 3D Touch , que já foi substituído pelo Haptic Touch nos iPhones. A tecnologia 3D Touch permitiu um pouco mais de recursos como Peek e Pop, embora fosse mais complicado de implementar do que o Haptic Touch. Talvez a nova tecnologia mencionada na patente permita os mesmos recursos do 3D Touch, mas com uma entrega mais simples.

Tenha em mente que um registro de patente não é uma garantia de que um recurso será lançado, então não fique muito animado ainda. Um botão ou botões sensíveis à pressão no Apple Watch faria sentido.

Escrito por Britta O'Boyle.