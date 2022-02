Como ver o resumo semanal anterior no Apple Watch e iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch é excelente por vários motivos, um dos quais é o rastreamento de condicionamento físico e atividade . Como você deve ter descoberto, o Apple Watch oferece um Resumo Semanal que fornece vários totais da semana, como quilocalorias, passos, distância, voos subidos e tempo ativo. É uma contagem contínua para toda a semana e, na segunda-feira, é atualizada.

O que é um pouco irritante, no entanto, é que, uma vez atualizado, você não pode ver esse resumo detalhado no seu relógio novamente. No entanto, você pode ver as informações em outro lugar e voltar às semanas anteriores para ver como está melhorando. Aqui está como.

Se você não tem ideia do que estamos falando quando se trata do seu Resumo Semanal, então esta seção é para você. Para ver seu resumo semanal e o total acumulado das várias métricas oferecidas, siga estas etapas:

Toque nos anéis de atividade no seu Apple Watch Verifique se você está na tela Atividade e não Compartilhando ou Prêmios Role para baixo passando pelos anéis e gráficos até a parte inferior da tela Você verá o resumo semanal acima das metas de mudança Toque em Resumo semanal e você verá todos os totais de métricas à medida que rola

Não é possível percorrer os resumos semanais anteriores no Apple Watch. Depois que a segunda-feira termina, o resumo semanal é atualizado para essa semana e pronto. Você pensaria que seria capaz de deslizar para a direita ou para a esquerda no Resumo semanal da semana anterior no seu relógio, mas infelizmente esse não é o caso.

No entanto, é possível ver os dados em vários locais no aplicativo Saúde do seu iPhone . Embora não haja uma seção de Resumo Semanal específica que ofereça todas as métricas apresentadas no Resumo Semanal do Apple Watch em um só lugar, existem maneiras de ver os dados para que você possa descobrir se está melhorando ou diminuindo, dependendo da métrica você está interessado.

Abra o aplicativo Saúde no seu iPhone Toque na guia Procurar no canto inferior direito Toque em Atividade Na parte superior, toque no 'W' Você verá então um resumo de suas realizações de Movimento, Exercício e Posição. Deslize da esquerda para a direita para ver as semanas anteriores.

Se for uma das outras métricas que você está interessado, como sua média de passos, por exemplo.

Abra o aplicativo Saúde no seu iPhone Toque na guia Procurar no canto inferior direito Toque em Etapas (ou na outra métrica que você deseja ver) Toque em 'Mostrar tudo' ao lado da guia Destaques Percorra os destaques para ver informações como sua média de passos para a semana, mês ou ano

Você pode repetir as etapas de 1 a 5 acima para cada métrica para a qual deseja ver os dados da semana anterior. Tal como acontece com os anéis de atividade, você também pode tocar no 'W' na parte superior da tela para a métrica que você escolheu e pode alternar entre as últimas semanas.

Escrito por Britta O'Boyle.