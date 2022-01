Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em homenagem ao Black History Month nos EUA, a Apple está apresentando uma pulseira especial para os proprietários do Apple Watch que você pode comprar agora.

A empresa lançou uma edição limitada de $ 99 Black Unity Braided Solo Loop que apresenta as cores da bandeira pan-africana em uma faixa preta elástica.

Há também um rosto Unity Lights para download gratuito para acompanhá-lo. A Apple disse que é o primeiro rosto a usar "rastreamento de raios 2D". Isso significa que a tela "simula a luz e a sombra caindo sobre ela e o movimento dos ponteiros do relógio simultaneamente revela e oculta a luz, mudando dinamicamente ao longo do dia".

Também existem diferentes opções de personalização, incluindo a opção de escolher entre tela cheia ou discagem circular e opções de cores em preto e branco.

Por fim, a Apple disse que em breve disponibilizará papéis de parede inspirados no afrofuturismo para iPhone, iPad e Mac via Apple.com, e está planejando uma variedade de conteúdo para o Mês da História Negra no Apple Podcasts, Apple Music e muito mais. Lembre-se de que, nos EUA, o Mês da História Negra começa em 1º de fevereiro e termina em 1º de março.

O Loop Solo Trançado Black Unity já está disponível no site da Apple e no aplicativo Apple Store. O mostrador do relógio Unity Lights também está disponível no aplicativo Watch.

Escrito por Maggie Tillman.