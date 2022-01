Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por um bom tempo, há rumores de que um futuro Apple Watch virá com alguns novos sensores de saúde sofisticados - especificamente, um que pode fazer leituras passivas dos níveis de açúcar no sangue de um usuário. Infelizmente, agora parece que essa funcionalidade ainda está longe.

Mark Gurman, da Bloomberg, que tem um ótimo histórico quando se trata de relatar os planos da Apple, abordou os rumores sobre um sensor de glicose em seu último boletim Power On (via Apple Insider ). Pelo que parece, o Apple Watch Series 8 não receberá um sensor de glicose ou outros recursos avançados de rastreamento de saúde. Pior ainda, um sensor de glicose pode não chegar a nenhum modelo futuro do Apple Watch nos próximos anos.

"Eu não ficaria surpreso se o monitoramento da glicose não chegar até o final da segunda metade da década", disse Gurman.

Para ser claro, um sensor de glicose permitiria que os usuários do Apple Watch agissem imediatamente quando o açúcar no sangue caísse ou aumentasse. É um recurso de hardware que seria extremamente útil para diabéticos ou outras pessoas que precisam gerenciar seus níveis de açúcar no sangue. Embora existam testes em casa disponíveis, eles envolvem o uso de uma agulha para tirar sangue para um monitor de glicose analisar. Mas o Apple Watch não exigiria uma amostra de sangue.

Ou pelo menos é o que a fábrica de rumores sugeriu - que a Apple está trabalhando em um sensor não invasivo que pode detectar níveis baixos e altos de açúcar no sangue. Mas tudo é apenas especulação por enquanto. A Apple, é claro, não confirma ou anuncia recursos até que esteja pronta para lançar um dispositivo funcional.

Quanto aos outros recursos de rastreamento de saúde que devem chegar ao Apple Watch, Gurman disse: “A temperatura corporal estava no roteiro deste ano, mas as conversas sobre isso diminuíram recentemente”. Mas nem tudo são más notícias de Gurman. Em um boletim recente, ele disse que podemos esperar três modelos para o próximo Apple Watch: o Apple Watch Series 8, o Apple Watch SE 2 e um Apple Watch robusto.

Confira o resumo de rumores do Apple Watch Series 8 do Pocket-lint abaixo:

Escrito por Maggie Tillman.