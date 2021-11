Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartwatch da Apple não aparecerá até o final de 2022, provavelmente junto com a linha doiPhone 14 , mas isso não significa que não podemos especular sobre o que gostaríamos de ver aparecer.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Apple Watch Series 8, misturado com a nossa lista de desejos.

Provavelmente Apple Watch Series 8

Ao contrário do iPhone, a Apple não mexeu com a estrutura de nomenclatura do relógio. Desde que o original foi seguido pelo Apple Watch Series 1, a empresa tem usado números sequenciais todos os anos.

Portanto, é altamente provável que possamos esperar que o relógio de 2022 seja chamado de Apple Watch Series 8, sucedendo ao Apple Watch Series 7 de 2021 . Vimos o lançamento do Watch SE em 2020, mas não houve seguimento em 2021, então pode ser que vejamos um sucessor do smartwatch de médio alcance também.

O novo relógio, ou relógios, sem dúvida estará executando o watchOS 9 da Apple, que provavelmente será apresentado durante a conferência de desenvolvedores da Apple, que normalmente ocorre em algum momento de junho.

Setembro de 2022

Provavelmente de $ 399 / £ 379

A Apple normalmente realiza seu evento de lançamento do iPhone em setembro de cada ano e a próxima iteração do relógio é normalmente anunciada ao mesmo tempo.

Para 2021, a linha iPhone 13 e o Apple Watch Series 7 foram anunciados em um evento em 14 de setembro. Embora 2020 não tenha seguido o caminho normal, o Apple Watch Series 6 e o Watch SE foram revelados antes da série do iPhone 12 em 15 de setembro de 2020, então setembro é tipicamente o mês do diário.

Com base nos anos anteriores, tínhamos lápis em 13 de setembro de 2022, mas tínhamos feito um lápis bem leve por enquanto. Vai demorar um pouco para sabermos também, com convites improváveis de aparecer antes do início de setembro de 2022.

Em termos de preço, o Apple Watch Series 7 custa a partir de $ 399 / £ 379. Esperamos o mesmo valor aproximado para a Série 8.

Design de ponta plana?

Três tamanhos?

O Apple Watch Series 4 fez algumas grandes mudanças no design em termos de tela e as Series 5, Series 6 e Watch SE adotaram o mesmo design. O estilo geral e a forma permanecem iguais aos do relógio original , mas oferecem muito mais tela em pegadas semelhantes. A Série 7 aumentou o tamanho da tela novamente e as opções de revestimento mudaram de 40 mm e 44 mm para 41 mm e 45 mm, embora o design geral não tenha mudado.

Pode ser, portanto, que a Série 8 ofereça algumas mudanças de design maiores - como as bordas planas comentado para a Série 7 que nunca apareceu, e talvez uma opção de terceiro tamanho como os rumores sugeriram.

Bordas planas colocariam o Apple Watch em linha com outros dispositivos da Apple, como a série iPhone 13, o novo iMac e os iPads mais caros. O Apple Watch teve o mesmo fator de forma desde que foi introduzido pela primeira vez, mas as bordas planas permitiriam que ele o retivesse, ao mesmo tempo em que oferecia uma atualização.

Foco no condicionamento físico - recursos mais avançados

Melhor rastreamento do sono

Maior vida útil da bateria

Alças inteligentes

Esperaríamos mais recursos de saúde e fitness, talvez enfrentando empresas como Garmin com mais funções de corrida, por exemplo. A Garmin também faz um ótimo trabalho ao permitir que os usuários compartilhem suas execuções ou atividades, então não ficaríamos surpresos de ver a Apple tirar uma folha deste livro. Adoraríamos ver algo como Garmins Body Battery chegar ao Apple Watch também, mas não achamos que isso aconteça com a Série 8.

Também gostaríamos de ver melhorias na bateria para corresponder a outros smartwatches no mercado, como o Samsung Galaxy Watch 4 e também gostaríamos de ver um rastreamento de sono mais avançado na Série 8, bem como recursos de roaming. A Apple revelou o rastreamento do sono como parte do watchOS 7, o que significa que também está disponível em Apple Watches mais antigos, mas não é tão detalhado como alguns outros dispositivos do mercado. Talvez algum hardware extra na Série 8 possa colocá-lo lá junto com o Fitbit e Garmin.

Outras possibilidades podem incluir coisas como pulseiras inteligentes, suporte de terceiros para mostradores de relógio, uma câmera e ID facial ou um sensor de impressão digital sob a tela, embora suspeitemos que o último seja ilusão em vez de acréscimos plausíveis, principalmente devido à falta de espaço para os sensores .

Aqui estão todos os rumores e notícias até agora, envolvendo os futuros Apple Watches.

O Wall Street Journal informou que a Apple está desenvolvendo um novo recurso para o iPhone e o Apple Watch que pode dizer se você sofreu um acidente de carro e discar automaticamente para os serviços de emergência para você.

De acordo com o respeitável analista de exibição Ross Young , a Apple está planejando desenvolver um terceiro modelo do Apple Watch ainda maior do que sua oferta atual de 45 mm para o Watch Series 8.

Não se surpreenda se houver 3 tamanhos no próximo ano ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 de outubro de 2021

O usuário do Twitter @MajinBuOfficial tuitou algumas imagens do que se dizia ser um clone do novo Apple Watch Series 7 no mundo real, mostrando um design mais moderno, apoiando os rumores anteriores de uma mudança de design. Isso poderia acontecer com a Série 8 em vez disso?

91Mobiles publicou alguns renderizadores do Apple Watch Series 7 que apoiavam a ideia de um design de borda quadrada para o próximo smartwatch. Claro, isso não aconteceu para a Série 7, mas ainda é uma possibilidade para a Série 8.

Leaker Jon Prosser afirmou que o Apple Warch Series 7 viria com um redesenho e uma nova opção de cor verde. O Series 7 veio em uma nova cor verde, mas não um redesenho. Talvez a Série 8 adote esse visual?

Uma característica importante do Apple Watch poderia ter sido revelada em um pedido à SEC para a startup Rockley Photonics, com sede no Reino Unido.

A Rockley Photonics projeta sensores para monitorar o sangue de uma pessoa usando luz infravermelha. Os sensores podem ser usados para monitorar os níveis de glicose e álcool no sangue.

Um relatório da Bloomberg sugeriu que a Apple está considerando o lançamento de um modelo totalmente novo de Apple Watch projetado para atletas, caminhantes e aqueles que usariam o smartwatch em ambientes extremos. Foi dito que o lançamento seria em 2021 ou 2022 e possivelmente ofereceria uma caixa emborrachada. Sem sinal em 2021, todos os olhos estão voltados para 2022.

MacRumours relatou que a Apple pode estar procurando um "redesenho potencial para o Apple Watch, incluindo um mostrador arredondado, tela flexível envolvente e pulseiras de relógio digitalmente personalizáveis". O relatório veio após a descoberta de um pedido de patente recém-concedido.

Leaker Max Weinbach dissipou os rumores de que o Apple Watch Series 7 apresentaria monitoramento de glicose. Era um recurso relatado anteriormente, mas Weinbach afirmou que ainda não está chegando, então talvez seja destinado à Série 8?

Uma patente foi registrada pela Apple para um sensor de luz na parte de trás de seu relógio que iluminaria o pulso do usuário e geraria uma imagem de campo da área.

A imagem apresentaria veias de seu braço e deveria ser tão única quanto uma impressão digital, permitindo que o Apple Watch reconheça quem colocou o Apple Watch e o desbloqueie de acordo.

9to5 relatou que o analista Ming-Chi Kuo afirmou que um novo design do Apple Watch chegaria em 2021, no mínimo. O relatório disse que Kuo especula que uma "mudança significativa no design do fator de forma viria com os novos modelos do Apple Watch no 2S21, no mínimo."

MacRumours relatou que a Apple estava em negociações com fabricantes de monitores taiwaneses para usar monitores microLED em seus produtos em 2020. Não vimos isso no Watch Series 7, mas talvez seja algo que veremos no Watch Series 8.

Uma das coisas mais distintas do Apple Watch é a coroa digital. Um boato no Febraury 2020 sugeria que ele poderia ter alguns novos recursos para torná-lo sensível ao toque ou à luz. Certamente, a Apple pretendia que a coroa se tornasse mais sensível por meio desses métodos, e não menos. Estes foram detectados graças a uma liberação de patente .

"A coroa pode incluir um recurso de direcionamento de luz configurado para direcionar, sobre o elemento sensor de imagem, a imagem de um objeto em contato com a superfície de imagem", diz o arquivamento. A coroa pode detectar potencialmente o movimento do seu dedo conforme você gira ou toca a coroa.

O Apple Insider sugere que isso pode significar que o Digital Crown tem menos volume físico, portanto, abrindo espaço dentro do relógio para outros componentes.

Uma patente identificada pela Patently Apple mostra a Apple Watch Digital Crown sendo substituída por um leitor óptico de impressão digital, que pode então reconhecer gestos, como se você fosse girar a coroa virtual.

No momento, achamos improvável que a Apple remova a coroa digital porque é uma das características mais distintas do relógio. Mas isso poderia acontecer em uma versão futura do Apple Watch, em vez de ser para a Série 8, é claro.

A Apple entrou com um pedido de patente que transforma a tela do Apple Watch em um sensor Touch ID. A patente observa que "o visor pode fornecer uma imagem ou saída de vídeo para o corpo do relógio 100. O visor também pode fornecer uma superfície de entrada para um ou mais dispositivos de entrada, como um dispositivo de detecção de toque, dispositivo de detecção de força, dispositivo de detecção de temperatura, e / ou um sensor de impressão digital. "

Embora agora estejamos vendo muitos telefones com leitores de impressão digital subexibidos, essa mudança exigiria um grande avanço na tecnologia por causa do tamanho diminuto do relógio.

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple vai introduzir um sensor ultrassônico de impressão digital no visor do iPhone 2021 - o que não aconteceu, mas ele também disse que a tecnologia poderia ser usada em um novo Apple Watch.

Atualmente, o Apple Watch não tem segurança biométrica, mas um sensor de impressão digital no display permitiria oferecer alguma, sem alterar o design.

A Fast Company relatou que a Apple contratou vários médicos e engenheiros para trabalhar em recursos de saúde para o Apple Watch, que supostamente incluem pressão arterial, glicose no sangue ou controle de diabetes e rastreamento do sono ou ciência. Dado que estes não apareceram na Série 7, talvez sejam destinados à Série 8?

Uma patente para a tecnologia de tela circular foi aprovada , após ter sido originalmente depositada em janeiro de 2016. O pedido mencionava o uso de pulso, levando alguns a supor que um Apple Watch circular estava chegando.