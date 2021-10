Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com o respeitável analista de exibição Ross Young, a Apple está planejando desenvolver um terceiro modelo Apple Watch ainda maior do que sua oferta atual de 45 mm, potencialmente marcando a primeira vez que a empresa oferecerá mais de duas opções de tamanho para seu wearable cada vez mais popular.

Notavelmente, a Apple já aumentou ligeiramente seu tamanho máximo de tela este ano com o lançamento do Apple Watch Series 7 , aumentando as opções de tamanho de caixa de 40 mm e 44 mm para 41 mm e 45 mm, respectivamente.

Além disso, a empresa acrescentou aproximadamente 20 por cento a mais de espaço na tela a ambos os modelos, reduzindo ainda mais as molduras - ou, como a Apple as chama, as fronteiras - ainda mais.

Uma oferta de terceiro tamanho no próximo ano, no entanto, provavelmente estará na faixa de 47-49 mm, com uma tela em torno da marca de duas polegadas, considerando que a opção atual de 45 mm apresenta uma tela de 1,9 polegadas.

Não se surpreenda se houver 3 tamanhos no próximo ano ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 de outubro de 2021

A Pocket-lint procurou Young para esclarecer o tamanho dos modelos do próximo ano, e ele confirmou que o modelo maior não apresentará um aumento drástico no tamanho, especificando para a Série 8, “[esperamos] 1,72 polegadas, 1,92 polegadas e agora ~ 2 polegadas. ”

Ele concordou que um case de 47-49 mm “parece certo”, e todos os três monitores irão, é claro, apresentar a tecnologia LTPO que a Apple introduziu pela primeira vez na Série 5.

De qualquer forma, um Apple Watch Series 8 está a pelo menos cerca de um ano de distância, então, enquanto isso, você terá que ficar com o Series 7 ligeiramente atualizado.