Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou hoje oficialmente a pré-encomenda e a data de lançamento do recentemente anunciado Apple Watch Series 7 , que foi revelado ao mundo no evento de mídia California Streaming da empresa de Cupertino no mês passado.

Revelado junto com a série do iPhone 13 e a nova linha de iPad, a Apple mostrou de forma incomum o novo relógio da Série 7 sem confirmar uma data de lançamento - simplesmente anunciando que ele estará à venda em algum momento “mais tarde neste outono”. Nesse ínterim, a empresa apregoou todos os novos recursos do custo de entrada de $ 399 / £ 379 da Série 7 em seu site, enquanto ainda vende a Série 6 em seu lugar pelo mesmo preço exato.

Este ano, a Apple atualizou o Series 7 para apresentar um design totalmente novo com uma tela maior que se curva mais para baixo ao longo das bordas do dispositivo. A empresa não pareceu atualizar o sistema em um chip (SoC) nem muito mais sobre o wearable - não introduzindo novas implementações importantes de rastreamento de saúde.

Há, no entanto, uma série de novas opções de cores, especialmente no modelo de chassis de alumínio $ 399 / £ 379, incluindo novos acabamentos em verde, azul, luz das estrelas e meia-noite.

Inicialmente, havia rumores que a Apple estava planejando redesenhar muito mais drasticamente o wearable, raspando as bordas curvas em um chassi totalmente plano semelhante à linguagem de design do iPad e iPhone, mas exclusivamente, a abordagem da Apple os viu tomar a decisão inversa, acentuando o curvatura do dispositivo ainda maior do que antes.

