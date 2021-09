Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está supostamente pesquisando com equipes da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, sobre como o iPhone e o Apple Watch podem ajudar a detectar os primeiros sinais de declínio cognitivo do usuário, ou até mesmo determinar se ele tem depressão, de acordo com um exclusivo relatório com acesso pago do The Wall Street Journal .

As informações seriam obtidas por uma miríade de dados de usuários individuais coletados em dispositivos iOS, incluindo rastreamento do sono , níveis de atividade e mobilidade, padrões de digitação, informações dietéticas e muito mais. A esperança é determinar se um coquetel de comportamentos diferentes pode ser formulado de forma confiável em conjunto para criar um algoritmo consistente e preciso o suficiente para notificar os usuários de sua potencial saúde mental.

A Apple passou anos desenvolvendo o Apple Watch em uma peça central de saúde e fitness, e a cada ano a adição contínua de mais funcionalidades de rastreamento corporal e recursos de bem-estar indicam que a empresa tem planos ambiciosos para levar as habilidades do Apple Watch para o próximo nível.

Embora, é claro, um futuro iPhone ou Apple Watch não será capaz de fornecer a ninguém um diagnóstico médico oficial sobre sua saúde mental, tendo um defensor extra no pulso para manter os usuários cientes de seus padrões de comportamento e como isso pode afetá-los certamente seria benéfico para quase todos.

Esta não seria a primeira vez que a Apple tentaria usar os recursos de rastreamento de saúde de seus dispositivos para “estimar” a condição do usuário. No início da pandemia COVID-19, a Apple começou a pesquisar com a Escola de Medicina da Universidade de Washington para ver se havia alguma correlação com os dados de saúde coletados no Apple Watch com usuários que acabaram testando positivo para o vírus - na esperança de em última análise, será capaz de enviar um sinal de alerta precoce aos usuários que têm uma boa chance de ter contraído o COVID sem apresentar nenhum sintoma visível ainda.

No último evento de hardware da empresa, a Apple anunciou que o mais novo Apple Watch Series 7 apresentaria uma tecnologia de rastreamento de sono mais avançada, com o objetivo de que mais usuários realmente usassem seu relógio para dormir todas as noites.

