Apple lança watchOS 8

(Pocket-lint) - A Apple lançou hoje o watchOS 8 para os proprietários de todos os modelos do Apple Watch da Série 3 em diante, e junto com alguns novos mostradores de relógio, novos exercícios e adições de condicionamento físico, rastreamento aprimorado do sono e muito mais.

Se você estiver interessado em conferir a visão geral robusta do Pocket-lint de todos os novos recursos incluídos no watchOS 8, clique aqui .

Em primeiro lugar, estão alguns novos mostradores de relógio, que incluem um mostrador de relógio totalmente novo que extrai automaticamente as fotos de sua galeria e cria um efeito bokeh exclusivo com o rosto do assunto sendo colocado na frente do indicador de tempo digital. Um pequeno truque de software quase dá a impressão de uma imagem tridimensional.

A Apple também está incluindo suporte para novo acompanhamento de exercícios, especificamente para Pilates e Tai Chi. Além disso, a empresa está fazendo a transição do aplicativo Breathe para um novo aplicativo intitulado Mindfulness, que deve abranger os lembretes típicos da respiração espiritual junto com alguns avisos para autorreflexão.

Ao monitorar o sono agora, o Apple Watch registrará sua frequência respiratória, o que supostamente lhe dará uma imagem geral melhor de sua saúde e bem-estar.

Mais uma vez, para uma recapitulação completa de todos os novos recursos disponíveis no watchOS 8, confira o guia do Pocket-lint aqui .