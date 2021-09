Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o Apple Watch Series 7 possa não representar a revisão de design que esperávamos, a Apple se manteve fiel à sua forma, lançando o smartwatch em muitas cores, acabamentos e edições especiais.

Como vimos anteriormente, o case de alumínio padrão é acompanhado por uma variação de aço inoxidável, embora não haja modelos de titânio disponíveis - pelo menos inicialmente, de qualquer maneira - quando o smartwatch for lançado no final deste ano.

Abaixo, daremos uma visão geral visual rápida da Série 7.

Para os modelos padrão do Apple Watch Series 7, a Apple está fornecendo a caixa de alumínio em cinco acabamentos diferentes: meia-noite, luz das estrelas, verde e um novo azul e (PRODUTO) VERMELHO. Para você e para mim, isso é preto, prata, verde escuro, azul e vermelho.

Como em todos os gabinetes desta última geração, os tamanhos também mudaram ligeiramente - embora isso não signifique que as bandas ainda não sejam compatíveis com versões anteriores.

O modelo menor agora terá 41 mm (de 40 mm), enquanto o equivalente maior será de 45 mm (de 44 mm), tornando-o o maior Apple Watch já lançado.

Como a Apple faz com sua linha de smartphones, os acabamentos mais premium estão disponíveis em cores diferentes dos modelos padrão.

Para o Apple Watch Series 7, os modelos de aço inoxidável estarão disponíveis em prata, grafite e ouro.

Embora as cores e acabamentos do case sejam consistentes com as maravilhas das gerações anteriores, a maior mudança com a última geração é, na verdade, a tela. Com molduras 40% menores - medindo apenas 1,7 mm na borda - do que a Série 6, uma série de novos mostradores de relógio estão disponíveis exclusivamente no novo modelo.

A Apple continuou suas parcerias de longa data com a Nike e a Hermès para o Watch Series 7, exibindo dois novos modelos durante o anúncio oficial.

Apple APPLE WATCH SERIES 7 HERMèS EDITION

Apple Watch Hermès estreia as bandas Circuit H e Gourmette Double Tour. O primeiro é descrito como uma representação gráfica de um design de corrente de âncora, impresso em couro Swift, enquanto o último é uma homenagem aos colarinhos Hermès dos anos 1930 e é feito de couro Fauve Barénia.

Naturalmente, a nova geração, seja qual for a banda que você escolher, contará com os mostradores de relógio da Hermès para combinar.

A edição da Série 7 da Nike, por sua vez, mantém as coisas um pouco mais simples; o Sport Loop e o Sport Band estão de volta, ambos apresentando o icônico logotipo Swoosh da empresa na banda.

Apple APPLE WATCH NIKE EDITION RETORNA

Novamente, como com a Hermès, novos mostradores de relógio exclusivos virão pré-instalados no dispositivo.