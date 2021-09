Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou oficialmente o Watch Series 7 em seu evento California Streaming , com o smartwatch apresentando uma tela maior, carregamento mais rápido e um design mais durável.

Apesar dos rumores sugerindo que a nova iteração apresentaria um redesenho de caixa quadrada, o último Apple Watch mantém aproximadamente o mesmo design de seus predecessores, embora a tela agora tenha sido empurrada para mais perto das bordas.

Com molduras 40% menores (agora medindo apenas 1,7 mm na borda), ele permite um teclado completo - uma inovação na série smartwatch - e mostradores de relógio mais avançados, com a durabilidade do relógio também aprimorada em relação aos modelos anteriores.

Ainda é à prova de natação, embora a proteção contra poeira agora seja classificada como IPX6, o que significa que o Apple Watch finalmente será capaz de lidar com uma viagem para a praia tão bem quanto pode lidar com um mergulho no mar. A Apple observa que a tela também é mais resistente a rachaduras.

Apple RECAPITULAçãO DO APPLE WATCH SERIES 7

Curiosamente, o tamanho da caixa mudou ligeiramente em relação às três gerações anteriores - passando de 40 mm para 41 mm para a variante menor e 44 mm para 45 mm na versão maior. Isso os torna os maiores modelos de Apple Watch que já vimos.

A duração da bateria de 18 horas foi mantida na Série 6, apesar da tela maior, com o carregamento recebendo sua primeira grande mudança. O disco ainda funcionará como antes, embora a Série 7 venha com um cabo USB-C, em vez do USB-A padrão, permitindo um carregamento mais rápido.

Durante o evento, a Apple também nos mostrou alguns recursos do watchOS 8 que antes eram desconhecidos. As melhorias no ciclismo ao ar livre significam que os smartwatches da Apple agora devem ser capazes de pausar um treino de forma automática e mais confiável, enquanto o suporte para detecção de quedas também está sendo adicionado.

Isso deve significar que o dispositivo será capaz de detectar uma batida na bicicleta ou um escorregão durante uma aula, por exemplo, antes de oferecer o suporte usual para entrar em contato com os serviços de emergência.

A versão padrão do novo relógio - com a caixa de alumínio - virá em cinco cores diferentes: preto, dourado, azul, vermelho e verde escuro.

E, em termos de preço, a Série 7 terá preço inicial de US $ 399. A Apple também anunciou que o Watch Series 3, lançado em 2017, ainda estará disponível por US $ 199, com o Watch SE do ano passado disponível por US $ 279.

História em desenvolvimento...