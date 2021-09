Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Series 7 e o Apple AirPods 3 podem apresentar baterias muito melhoradas quando chegarem ao evento da empresa em 14 de setembro.

Isso é de acordo com o informante do Twitter, Pine Leaks, que sugere que a dupla vestível está na fila para atualizações significativas de bateria em comparação com as gerações anteriores.

Em uma série de tweets repletos de fragmentos de informações sobre o próximo evento da Apple , é notado que o AirPods 3ª Geração contará com um case de carregamento que oferece cerca de 20% a mais de bateria em comparação com o atual, 2ª Geração.

As baterias que ficam dentro dos próprios fones de ouvido , por sua vez, serão mais ou menos semelhantes às do atual AirPods Pro . O desempenho do som, é dito, também será semelhante ao da última geração, mas com graves e graves melhorados.

As baterias dentro dos próprios AirPods devem ter aproximadamente o mesmo tamanho que as encontradas no AirPods Pro atual.



Falando em baterias, o Apple Watch Series 7 certamente verá sua primeira melhoria real na vida útil da bateria desde o Apple Watch original. - Pine (@PineLeaks) 7 de setembro de 2021

No que diz respeito ao smartwatch , há um pouco menos de informação para disparar.

A Pine Leaks observa que a Série 7 está "fadada a ver sua primeira melhora real na vida útil da bateria desde o Apple Watch original", mas não oferece nenhum detalhe sobre o quanto isso se desviará das expectativas atuais da bateria.

Também há muitas notas sobre o iPhone 13 no início da discussão, mas muitas dessas informações já foram abordadas em nosso rumor sobre o próximo smartphone carro-chefe da Apple .

Como acontece com qualquer vazamento ou vazamento pré-evento, é importante cuidar de todos os itens acima com uma pitada de sal. Embora não seja improvável que os próximos fones de ouvido e smartwatch da Apple recebam melhorias na bateria - na verdade, é mais provável do que não - as informações exibidas aqui são relativamente escassas.

Felizmente, não precisamos esperar muito, com o evento da Apple agora marcado para dentro de uma semana.

Fique atento ao Pocket-lint, pois teremos todos os rumores mais recentes levando a todas as especificações, recursos e preços oficiais sendo anunciados.