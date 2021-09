Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peloton oferece vários produtos diferentes, alguns dos quais funcionam muito bem com o Apple Watch .

Enquanto o Peloton Bike + toca melhor graças àoferta integrada do Apple GymKit , o aplicativo Peloton Digital - que não requer equipamento Peloton - tem um aplicativo complementar Apple Watch, permitindo que você use o monitor de frequência cardíaca em seu pulso para estatísticas mais precisas ao fazer um treino por meio do aplicativo.

Há também uma solução alternativa para quem deseja usar o Apple Watch como monitor de frequência cardíaca na Bicicleta , no Tread ou no Tread +.

Aqui está como usar o Apple Watch com produtos Peloton .

Pelotons Bike + tem o GymKit da Apple a bordo. Isso significa que quando você vai começar uma nova corrida ou treino, você pode simplesmente segurar seu Apple Watch compatível com GymKit (Série 2 e posterior) na parte superior da tela no Bike + para emparelhá-los.

Uma vez conectado, o Bike + iniciará automaticamente um treino no seu Apple Watch e usará o monitor de frequência cardíaca no relógio para apresentar sua frequência cardíaca na tela do Bike + em tempo real e ajudar a determinar seu Strive Score. O treino terminará automaticamente no seu Apple Watch quando o passeio terminar e você pode encontrar os detalhes pós-treino no app Activity em seu iPhone, bem como no app Peloton Digital.

Existem alguns passeios que não são compatíveis com o GymKit, como os Bike Bootcamps, mas para a maioria dos passeios padrão, incluindo braços e intervalos, a integração do GymKit permite que você use o Apple Watch como um monitor de frequência cardíaca no Bike +. Siga as etapas abaixo para fazê-lo funcionar:

Abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone Toque na guia Meu relógio na parte inferior Role para baixo até Treino Ative Detectar equipamento de ginástica Escolha uma carona na Peloton Bike + Pressione começar Segure seu Apple Watch na parte superior da tela Toque em Conectar no seu Apple Watch Pressione Iniciar na Bicicleta + para iniciar o seu passeio

Se o Apple Watch estiver conectado corretamente, sua frequência cardíaca aparecerá à esquerda da tela quando o passeio for iniciado. Se você tiver problemas para se conectar ou se o Peloton Bike + não estiver emparelhando com o Apple Watch corretamente, pode ser necessário reiniciar o Apple Watch (segure a coroa digital e o botão lateral juntos até que o logotipo da Apple apareça) ou desligue o Bike + e tente novamente.

O Peloton Bike original, assim como o Peloton Tread e Tread + não têm Apple GymKit a bordo e, atualmente, não é possível usar seu Apple Watch como monitor de frequência cardíaca nesses dispositivos conectando-o por Bluetooth. Pelo menos não sem um aplicativo de terceiros.

No entanto, existem vários aplicativos de terceiros que tornam possível usar o monitor de frequência cardíaca no Apple Watch com Peloton Bike, Tread e Tread +. Se isso é algo que você deseja fazer, primeiro você precisa baixar um dos aplicativos de terceiros para o seu iPhone e Apple Watch. Algumas opções incluem:

Coração azul

ECHO Heart Rate do relógio

HeartCast

Vale ressaltar que alguns desses aplicativos têm um limite de tempo antes do pagamento, enquanto outros o obrigam a assistir aos anúncios antes de começar a medir sua frequência cardíaca. Depois de baixar um desses aplicativos - ou uma alternativa - para o seu iPhone e Apple Watch, siga as etapas abaixo para emparelhar seu Apple Watch com seu Peloton Bike, Tread ou Tread +.

Abra o aplicativo de terceiros Siga as instruções do aplicativo que você escolheu para configurá-lo Certifique-se de que o Bluetooth está ativado Selecione um treino em seu Peloton Toque na guia Monitor de freqüência cardíaca sob o botão iniciar Você deve ver o aplicativo que escolheu em Dispositivos disponíveis Toque em Conectar

Alguns dos aplicativos de terceiros dizem para você pressionar cancelar em vez de emparelhar quando o pop-up de emparelhamento aparecer na tela do Peloton. Faça o que o respectivo aplicativo diz para fazê-lo funcionar.

Depois de conectar tudo, você deverá ver sua frequência cardíaca no lado esquerdo da tela tirada de seu Apple Watch. Não é tão perfeito quanto usar GymKit na Bike +, mas é pelo menos uma solução alternativa para aqueles que têm um dos outros produtos Peloton e querem usar seu Apple Watch como monitor de frequência cardíaca em vez de ter que comprar uma cinta torácica.

O aplicativo Peloton Digital tem um aplicativo complementar Apple Watch, como mencionamos. Isso significa que quando você inicia um treino no aplicativo Peloton Digital, seja de força, cardio, ioga ou um dos outros da gama de opções, o Apple Watch iniciará automaticamente um novo treino e você verá métricas, incluindo frequência cardíaca aparecem em seu pulso.

Você precisa se certificar de que instalou o aplicativo Peloton companheiro no seu Apple Watch para que ele funcione, mas, por outro lado, é uma experiência bastante perfeita, funcionando de maneira semelhante ao FIIT , onde o tipo de treino é automaticamente determinado para você e também começa e termina automaticamente.

Qualquer treino que você fizer no aplicativo companheiro Peloton aparecerá em seu perfil e com qualquer treino de Bicicleta, Bicicleta +, Tread ou Tread + que você fizer, se você tiver equipamento Peloton. No entanto, o aplicativo Peloton Digital não requer equipamento Peloton, funcionando como um aplicativo independente como FIIT e Apple Fitness + .

Melhores aplicativos do Apple Watch 2021: 43 aplicativos para baixar que realmente fazem algo Por Britta O'Boyle · 6 Setembro 2021

squirrel_widget_2670421