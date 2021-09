O Apple Watch Series 7 pode estar disponível apenas em quantidades limitadas no lançamento, com temores de atraso ainda pairando no ar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode ser forçada a oferecer o próximo Apple Watch Series 7 em quantidades limitadas no lançamento, com a preocupação crescente de que o anúncio do smartwatch possa ser adiado.

Seguindo os relatórios iniciais sobre problemas com a produção do dispositivo , Mark Gurman da Bloomberg sugeriu agora que a Apple enfrenta três caminhos com a Série 7.

O mais provável, diz Gurman, é que o smartwatch seja anunciado junto com o iPhone 13 neste mês, com alguns modelos sendo enviados mais tarde ou em quantidades limitadas.

No entanto, como já foi sugerido em outros relatórios, a empresa de Cupertino também pode atrasar o anúncio até que os problemas de produção sejam resolvidos, ou o relógio pode ficar disponível no dia do anúncio em quantidades limitadas.

"Se você não pode esperar para comprar o novo relógio, talvez precise. Minha colega Debby Wu e eu relatamos que o novo monitor está causando dores de cabeça na produção", Gurman descreveu em seu boletim informativo Power On .

"Fui levado a acreditar que veremos um anúncio durante o evento usual de setembro junto com o iPhone, mas haverá uma mistura de modelos que serão enviados com atraso ou em pequenas quantidades."

Este novo display referenciado por Gurman é baseado no boato de que o novo Apple Watch estará disponível nas opções de 41 mm e 45 mm, diferente dos atuais 40 mm e 44 mm.

Como os renderizadores mostraram, um case mais plano e quadrado no estilo do iPhone também será apresentado, e esses ajustes estão aparentemente causando os problemas de produção relatados para a Apple.

Provavelmente não teremos que esperar muito para descobrir qual é a tática da Apple com o lançamento da Série 7 - e se de fato ela está enfrentando algum tipo de atraso. Espera-se que o evento anual do iPhone seja realizado em 14 de setembro, portanto, fique atento para mais novidades.