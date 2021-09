Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como já relatamos, o próximo Apple Watch Series 7 verá um salto nas opções de tamanho, passando das versões de 40 mm e 44 mm em troca de ofertas de 41 mm e 45 mm. No entanto, também estamos ouvindo a confirmação quase definitiva da boca sempre confiável de Mark Gurman da Bloomberg de que o próximo Apple Watch verá um tamanho de tela pular de 1,78 polegadas para saudáveis 1,9 polegadas diagonalmente.

De acordo com o relatório de Gurman, a Apple utilizará o espaço extra para encaixar mais do que a empresa chama de complicações em um Apple Watch. As complicações são os widgets ajustáveis que você pode escolher para ver no mostrador do relógio, mostrando coisas como temperatura, nível de atividade, controles de música e muito mais.

O relatório também dissipa os rumores de que a Apple pode estar atrasando o lançamento do Series 7 até o final deste ano ou até mesmo no início de 2022, com Gurman assegurando que a empresa ainda está a caminho de anunciar os dispositivos no final deste mês.

Em última análise, ao fazer as contas nas novas resoluções de tela esperadas este ano, 396 por 484 em oposição à resolução de 368 por 448 dos modelos anteriores, veremos um aumento de 16 por cento na área de exibição.

Gurman ainda entra em detalhes sobre quais tipos de novos rostos devemos esperar ver, detalhando,

Um novo rosto, denominado Modular Max, mostrará a hora digitalmente ao lado de uma pequena complicação - mostrando informações como o dia da semana, temperatura externa ou acesso rápido a um aplicativo - com complicações maiores que abrangem o comprimento da tela empilhada em cima um do outro abaixo ... Um rosto apelidado de Continuum mudará com base no fluxo do tempo e na hora atual ... Um mostrador de relógio mundial - chamado Atlas e World Timer internamente - permitirá que o usuário veja todos os 24 fusos horários simultaneamente ... A Apple também está trabalhando em novos rostos para seus relógios da marca Hermes e Nike. A versão Hermes tem números que mudam de hora em hora, enquanto um novo rosto da Nike apresenta números que se movem com base no movimento de uma pessoa.

9to5Mac postou um conjunto de maquetes brilhantes de como a nova tela maior de 1,9 polegada poderia ser, que você pode dar uma olhada abaixo. Para a galeria completa, clique aqui.

Para uma recapitulação de todas as informações que coletamos sobre o próximo Apple Watch Series 7, com lançamento previsto para este mês, toque aqui .