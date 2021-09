Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar o Watch Series 7 nas próximas semanas, mas já há rumores circulando sobre o que os modelos futuros do smartwatch podem oferecer.

De acordo com um relatório do The Wall Street Journal ( via CNET ), a Apple está trabalhando para adicionar um recurso de monitor de pressão arterial e termômetro para as futuras gerações do Apple Watch a partir do próximo ano.

O relatório cita fontes não identificadas e documentos internos da Apple e afirma que a empresa está procurando oferecer uma "ferramenta para avisar aos usuários quando a pressão arterial está aumentando e um termômetro para ajudar no planejamento da fertilidade".

Diz-se que o recurso de fertilidade poderia chegar no ano que vem - que provavelmente seria o Apple Watch Series 8 - mas não havia um prazo informado para o recurso de pressão arterial.

O relatório afirmou que o recurso de pressão arterial permitiria aos usuários rastrear tendências em sua pressão arterial, com a Apple aparentemente pesquisando sensores que medem "a velocidade da onda que um batimento cardíaco envia através das artérias de uma pessoa". Diz-se que não seria capaz de oferecer uma "medida básica da pressão arterial sistólica e diastólica" por enquanto, embora isso possa mudar com o lançamento.

O Wall Street Journal também disse que a Apple está trabalhando para melhorar o rastreamento do sono no Apple Watch e no recurso de monitoramento Afib.

Não se espera que o Apple Watch Series 7 ofereça os recursos mencionados acima, embora haja rumores de que virá com um redesenho oferecendo bordas mais quadradas, como os modelos do iPhone 12 . Você pode ler todas as especulações em torno do relógio da série 7 em nosso artigo separado.

