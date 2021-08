O Apple Watch Series 7 provavelmente será atrasado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As tão comentadas mudanças no design do Apple Watch Series 7 não parecem ser tão drásticas, mas para as cadeias de suprimentos que as fabricam, parece ser uma história diferente. De acordo com relatórios do Nikkei Asia e Mark Gurman da Bloomberg , a Apple está aparentemente interrompendo a produção da próxima Série 7 devido ao aumento das dificuldades durante a montagem, levando a uma taxa inaceitável de falhas nas verificações de controle de qualidade.

As fontes que se referem a uma das publicações alegam que devido à maior "complexidade de design", as montadoras contratadas pela Apple "encontraram problemas na hora de montar módulos eletrônicos, componentes e displays".

Originalmente, todos os sinais apontavam para a Apple se preparando para lançar o novo modelo em setembro, no entanto, embora esses novos relatórios esclareçam que um atraso é necessário, não se sabe por quanto tempo isso pode durar.

Em última análise, enquanto o novo chassi de borda plana está definitivamente contribuindo para isso, Nikkei Asia afirma que um sistema de monitoramento de pressão arterial totalmente novo que está fazendo sua estreia na Série 7 está criando dificuldades no aspecto à prova dágua do design do relógio também.

Mark Gurman, altamente confiável da Bloomberg, confirmou posteriormente em um comunicado,

O próximo smartwatch da Apple Inc. está sofrendo dificuldades de produção à medida que os fabricantes se ajustam a um novo design, provavelmente levando a atrasos nas remessas ou restrições de fornecimento

