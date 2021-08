Novo design do Apple Watch Series 7 revelado no maior vazamento de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabemos há algum tempo que a Apple estaria alterando o chassi do Apple Watch pela primeira vez desde seu lançamento em 2015, no entanto, novas imagens postadas por @MajinBuOfficial aparecem para mostrar o novo design no mais alto nível vazamento de definição que vimos até agora.

No geral, o Apple Watch Série 7 pode parecer um pouco semelhante ao tradicional Apple Watch e sensação a que todos nos acostumamos ao longo dos anos, no entanto, uma inspeção mais detalhada revela o novo design de borda totalmente plana que a empresa de Cupertino vem adotando rapidamente em toda a sua linha de produtos.

Curiosamente, uma das maiores mudanças de design rumores que esperávamos ver não pode ser verificada por esses conjuntos de imagens, pois infelizmente eles mostram apenas o novo Apple Watch do lado direito do dispositivo - enquanto o par de novos alto-falantes maiores as grades estão supostamente localizadas no lado esquerdo da unidade.

A Apple deve revelar o novo Apple Watch Series 7 em um de seus dois eventos de produtos presumidos em algum momento de setembro - talvez até junto com o iPhone 13 , uma nova linha de MacBook Pro e até mesmo um Mac Mini mais poderoso com sete opções de cores.

